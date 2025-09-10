AIGÜES
Regants del Canal d’Urgell critiquen el preu de la modernització a les finques
Tres-cents propietaris debaten a Miralcamp el projecte, del cost del qual recelen, i demanen més temps per sotmetre’l a votació. Qüestionen el cost real de les obres i del moblament de les finques
La modernització del Canal d’Urgell va generar tant expectatives com incerteses ahir entre els regants de les col·lectivitats 10 i 13, que es van reunir a Miralcamp per debatre el projecte. Van expressar el seu suport al procés, però també el seu recel respecte al cost real que suposarà per als usuaris, especialment quant al moblament de les finques. Unes 300 persones van assistir a l’assemblea i van demanar ajornar la votació “per analitzar aspectes tècnics, econòmics i estructurals, abans de prendre una decisió definitiva a l’octubre”. El president de la col·lectivitat 13 i portaveu del Manifest del Gran Urgell, Jaume Perera, va assegurar que l’objectiu de l’assemblea era donar “tota la informació possible als regants sobre el projecte”. Malgrat estar a favor de la modernització al 100%, “cal tenir clar abans de la votació aspectes com els ajuts al mobiliari de finques, com es gestionarà l’estalvi de l’aigua o la fusió amb el Segarra Garrigues”, entre altres aspectes.
A la reunió també van assistir el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, i el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert.
Alguns regants van qüestionar precisament que el cost del moblament podria ser “igual o superior al de la mateixa modernització i els obligaria a anar a crèdit”.
“Sense relleu generacional en moltes explotacions, resulta inviable accedir a crèdits de 30 anys per cobrir costos.” S’hi va sumar el descontentament pel calendari: l’assemblea general que ha de donar llum verda al projecte se celebrarà a finals d’octubre, amb la participació dels 135 síndics.
Abans, cada col·lectivitat haurà de decidir el sentit del vot dels seus síndics. “No entenem per què hem de pronunciar-nos tan ràpid sobre un pla tan ple d’incògnites i amb moltíssims serrells pendents.” Van exigir més concreció i ampliar el calendari.
Adequar l’interior de les parcel·les costarà uns 400 milions d’euros
El projecte de modernització del Canal d’Urgell inclou 75.000 hectàrees amb un pressupost de 991 milions d’euros, a què cal sumar 400 milions més per al moblament de l’interior de les parcel·les. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi un 30% de les obres (991 milions) després de declarar-les d’interès general i de la resta els regants assumeixin el 30%: 209.793.503 milions. La modernització costarà als regants 2.311,37 euros per hectàrea, 120 euros per hectàrea anuals durant 30 anys amb finançament.
La modernització implicarà 44 basses de regulació, 20 estacions de bombatge i 20 plantes fotovoltaiques, 8.000 hidrants i 4.250 quilòmetres de canonades. Així mateix, es preveu estalviar 100 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any.