La comarca descarta assumir la gestió de les depuradores
Mentre l’ACA no construeixi les de l’Albi, Cervià i Granyena, pendents des de fa anys. La Generalitat vol que el consell les gestioni
El consell de les Garrigues no es farà càrrec de la gestió de les depuradores fins que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no abordi la construcció de les instal·lacions que encara estan pendents a l’Albi, Cervià i Granyena, que acumulen anys de retards. La majoria dels ens comarcals tenen aquesta funció, però el de les Garrigues la declina fins que la Generalitat no faci la corresponent inversió, segons va explicar el president, Antoni Villas. Actualment, només funcionen a la comarca sis instal·lacions d’aquest tipus. Estan en els municipis de les Borges Blanques, Arbeca, Bovera, Bellaguarda, la Granadella i Tarrés.
La construcció de tres noves depuradores en deixaria encara de pendents moltes d’altres en algunes poblacions com el Vilosell o la Pobla de Cérvoles, que aboquen aigües residuals en barrancs. Segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Jaume Setó, el desplegament d’instal·lacions per depurar les aigües residuals de les Garrigues acumula anys de retard i està encara en els primers passos, pendent de la redacció dels projectes.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’ens comarcal mantenen contactes perquè aquest últim es pugui fer càrrec en el futur de la gestió dels equipaments, actualment en mans d’una empresa privada, però no han fructificat.
Fonts de l’ACA van indicar que ja estan planificades les intervencions per poder sanejar petits municipis de menys de 2.000 habitants que representen en l’actualitat un 2,3% de la població que no disposa de depuradora i que s’executaran en funció de la disposició pressupostària que hi hagi.
El període finalitza el 2033. No obstant, les de les Garrigues no surten al llistat d’infraestructures previstes per la Generalitat.
Precisament, l’Agència Catalana de l’Aigua ha licitat el servei d’explotació del sistema de depuració de les estacions de les Garrigues i l’Urgell per més de 9,5 milions d’euros per a una correcta gestió, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament d’Agramunt, Arbeca, Bellaguarda, Bellpuig, les Borges Blanques, Bovera, la Granadella i Verdú per un període de quatre anys. El termini per presentar ofertes va finalitzar el dia 5 i està pendent l’adjudicació.