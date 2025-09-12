EQUIPAMENTS
Ampliaran el cementiri d’Ivars d’Urgell
L’ajuntament d’Ivars d’Urgell ampliarà el cementiri municipal amb la construcció de 96 nous nínxols. El projecte, que compta amb un pressupost de 139.882,86 euros, es troba actualment en licitació. L’obra preveu aixecar quatre columnes amb una dotzena de tombes a cada costat i s’executarà mitjançant mòduls prefabricats, la qual cosa permetrà completar els treballs en uns tres mesos.
D’altra banda, Mollerussa té pendent la licitació de 88 nous nínxols a la zona nova del cementiri, amb un pressupost de 107.793 euros.
Els preus de concessió es mantenen com a referència: 600 euros a la quarta fila i fins a 1.900 euros a la segona.