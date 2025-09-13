MOSSOS
Queixes dels Mossos d'Esquadra per tenir atraccions a tocar de la comissaria de Tàrrega
Queixes sindicals per la “inseguretat”
Els sindicats de mossos d’esquadra SAP-FEPOL i SME-FEPOL han traslladat una queixa a la Direcció General de Policia per denunciar que a tocar de la comissaria de Tàrrega s’han instal·lat les firetes amb motiu de la Fira de Teatre, la qual cosa “genera una màxima inseguretat en tots els àmbits”. Ambdós van fer públic un comunicat en el qual denuncien la “irresponsabilitat” de l’ajuntament al “no tenir en compte la seguretat de les persones del cos dels Mossos”.
També expliquen que “no és la primera vegada que succeeix i, a part de no posar una solució en aquest sentit, la situació encara s’agreuja”. Els dos sindicats argumenten que “durant una setmana les dependències, els vehicles, així com els agents, queden exposats visualment a l’exterior amb un increment de riscos excessius que no hauria de produir-se”.
Reclamen a la direcció del cos que “de manera immediata” efectuï gestions amb l’ajuntament per buscar-hi solucions. Per la seua part, el consistori no va valorar aquesta situació, mentre que FiraTàrrega va afirmar que l’assumpte es tractarà passada la fira per a una possible reorganització de l’espai.