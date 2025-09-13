Projecten la construcció de pisos socials en un edifici del Barri Vell
Una de les actuacions que s’inclouen en el projecte del pla de Barris, de quatre milions
L’ajuntament de Ponts treballa en la revitalització del nucli antic, que inclou l’adquisició d’un edifici al centre per destinar-lo a habitatge social. Aquesta actuació s’emmarca en la proposta que el consistori presentarà al pla de Barris de la Generalitat 2025-2029, on es preveuen més d’una vintena d’intervencions destinades a millorar la qualitat de vida al nucli antic. L’objectiu, segons l’alcalde, Josep Tàpies, és dotar aquest barri de més habitatge assequible i que sigui accessible per als joves que vulguin emancipar-se.
Aquesta setmana s’ha portat a terme un procés participatiu en el qual prop d’un centenar de veïns van poder expressar les inquietuds, necessitats i plantejar les seues propostes de millora del barri. “La iniciativa va servir per reforçar l’interès ciutadà en la recuperació d’aquesta part de la localitat per les dificultats que presenta quant a accessibilitat i serveis”, va explicar l’alcalde, Josep Tàpies. “És important que els veïns puguin aportar les seues propostes i saber el que volen al barri”, va explicar.
El projecte del pla de Barris contempla una inversió de prop de quatre milions i inclou actuacions de diversa índole. Entre aquestes, destaquen les millores dels carrers Bonaire, la Parra, la Carrerada i Sant Pere, a més d’una placeta al final d’aquesta via, així com a la zona de l’antic cementiri. Aquestes intervencions inclouen pavimentacions, la renovació dels serveis bàsics i la implementació d’una il·luminació més eficient i segura. El pla també inclou modernitzar infraestructures urbanes i reforçar els espais comunitaris per afavorir la cohesió social.
El nucli històric de Ponts, objecte d’aquesta intervenció, es troba al pendent oest de la muntanya de la Costa de les Forques, on encara es conserven les restes del castell de Sant Pere. Limita al nord amb la carretera de la Seu (C-14) i al sud amb la via que condueix a Calaf (C-1412-b).
Amb una extensió de 3,2 hectàrees, es tracta d’un espai reduït en què la densitat de població és significativament més alta que a la resta del municipi, la qual cosa accentua la necessitat d’actuacions específiques. Així, la convocatòria de subvencions del 2025 del pla de Barris, oberta aquest mes de setembre i dotada amb 200 milions d’euros l’any, fixa el termini de presentació de sol·licituds fins al 15 d’octubre.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va apuntar que s’està acabant de concretar els punts que han de donar resposta a les demandes de la convocatòria i reflectir les peticions que han fet els veïns del centre. D’aquesta manera, Balaguer ha participat en la fase pilot del programa Barris amb futur, en què s’ha definit la metodologia per intervenir al barri.
Balaguer opta a una reforma valorada en vint milions
La Paeria de Balaguer preveu presentar un projecte valorat en 20 milions d’euros a la convocatòria del pla de Barris 2025-2029 de la Generalitat amb l’objectiu de transformar el centre històric i reforçar la cohesió social.Així, la proposta es basa en la diagnosi prèvia portada a terme al centre i s’està redactant amb un grup de tècnics de l’ajuntament. Aquesta iniciativa compta amb l’assessorament d’arquitectes especialistes en la rehabilitació de nuclis antics i amb una trajectòria destacada en projectes de revitalització urbana.