Denuncien el mal estat del tossal de la Caperutxa de la Saira

El tossal de la Caperutxa de la Saira, a Almacelles, va ser objecte d’excavacions fa un lustre per estudiar un jaciment iber. El lloc va quedar llavors abandonat i veïns de la zona demanen ara arreglar l’entorn a fi de fer-lo visitable.

Per la seua part, l’alcaldessa, Vanesa Olivart, va explicar que amb el pressupost ordinari del consistori “és difícil actuar però buscarem les subvencions per posar de relleu aquest patrimoni”.

