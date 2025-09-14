Polèmica a Sort per una recollida de firmes sobre el rocòdrom
L’ajuntament assegura que el reobrirà
Una campanya a Change.org reclama la reobertura del rocòdrom municipal de Sort, actualment fora de servei. Els impulsors demanen que l’ajuntament n’assumeixi el manteniment i permeti utilitzar les instal·lacions mentre es busca una solució definitiva, destacant que la comunitat escaladora no pot quedar-se sense un espai propi.
Al seu torn, l’ajuntament ha reaccionat amb un comunicat en el qual desmenteix que s’hagi decidit el tancament de l’equipament i qualifica d’“informacions falses” les afirmacions difoses. Explica que, després de la renúncia de l’Associació Esportiva Pallars a continuar com a responsable de l’espai, s’estan encarregant informes tècnics i pressupostos per a l’homologació i adequació a la normativa.
El consistori assegura que la seua voluntat és mantenir el rocòdrom obert i en condicions de seguretat, encara que lamenta que la recollida de firmes continuï activa malgrat els aclariments facilitats els seus promotors.