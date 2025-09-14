El secret dels colors del romànic, al descobert
Experts exposen les propietats de l’aerinita, font del blau de Taüll
Experts geòlegs van revelar al públic el misteri que amaga l’intens color blau que dona vida als frescos romànics de la Vall de Boí durant una conferència celebrada recentment. L’origen és l’aerinita, un mineral blau violaci poc comú que, fins fa tot just uns quants anys, havia passat pràcticament desapercebut per a la majoria.
El geòleg Josep Maria Mata-Perelló, guardonat amb la Creu de Sant Jordi aquest any 2025, va explicar que aquest curiós secret va ser descobert gràcies a la investigació realitzada per una estudiant de Secundària de Berga. Tanmateix, fins a aquell moment, es pensava que el blau que tenyeix l’absis de Sant Climent de Taüll corresponia a l’atzurita.
Quant a l’aerinita, és un silicat amb una estructura particular i única, que només aflora de forma natural en uns quants punts del Pirineu i el Prepirineu: Camporrells (Llitera), Estopanyà i Casserres del Castell (Ribagorça) i les Avellanes, Tartereu i Vilanova de la Sal (Noguera).
Segons els experts, el seu ús com a pigment va poder haver-se estès al llarg de l’època d’Arnau Mir de Tost, durant la seua expansió territorial a les esmentades zones.
Aquestes i altres curiositats van ser exposades la setmana passada a Viacamp (Osca), durant una conferència dirigida i presentada pel geòleg Sebastià Agudo.