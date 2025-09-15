TURISME
El govern central declara il·legals 414 pisos turístics a Lleida, un 10% del total
El ministeri els exclou del registre d’habitatges de lloguer vacacional i demana no publicitar-los. El pont de la Diada acaba amb un 75% d’ocupació
El Govern central ha declarat il·legals 414 pisos turístics a Lleida, dos dels quals a la capital, i ha demanat a les plataformes de lloguer que retirin els anuncis online que els publiciten. Tenint en compte que a Lleida hi ha registrats unes 4.500 vivendes d’ús turístic i una trentena d’apartaments turístics, els establiments il·legals s’atansen al 10% sobre el total. A Lleida, la majoria d’habitatges d’ús turístic (HUT) es concentren a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, especialment a Naut Aran (més de 1.200).
El ministeri de Vivienda els considera il·legals perquè no compleixen els requisits per sol·licitar el número per al registre únic d’habitatges de lloguer de curta durada (obligatori des de l’1 de juliol), per la qual cosa consten com a “revocats”. A Catalunya són 7.729 els rebutjats i en el conjunt de l’Estat, 53.876, segons va anunciar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez (més informació a la pàgina 15).
D’altra banda, el pont de la Diada es va tancar amb una ocupació mitjana del 75%. Els hotels del Pirineu van arribar entre el 80 i el 90% i al pla es van quedar al 40%, segons dades de la Diputació. El vicepresident del patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, es va mostrar “satisfet” i va explicar que “tradicionalment, aquest cap de setmana donem la benvinguda a la tardor i a la temporada de bolets. Moltes famílies ja no pensen a anar a la platja i prefereixen disfrutar de la naturalesa, gastronomia, cultura i patrimoni”. Les zones amb més presència de boletaires fins ara són l’Alta Ribagorça, el sud del Sobirà i el nord del Jussà, així com alguna zona de l’Alt Urgell.
La Diputació va valorar que els ponts amb el dia festiu en divendres o dilluns solen ser els millors per al turisme, així com que l’avanç de l’inici del curs escolar des del 2022 ha causat una baixada del turisme familiar per aquestes dates. Ho perceben sobretot els bungalous, que aquest pont van registrar una ocupació mitjana del 60 per cent, mentre que les cases rurals van arribar al 70 per cent. Així mateix, les pluges de la nit de divendres i els núvols de dissabte van dificultar l’arribada de reserves d’última hora en el turisme actiu i els esports d’aventura del Pallars Sobirà.