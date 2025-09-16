Ajuts per visitar familiars en residències fora de la Seu
La falta de places públiques al municipi va portar a crear una línia de subvencions que ara es regula. El ple aprova concedir la medalla de la ciutat a Josep Zulueta
L’ajuntament de la Seu ha regulat les subvencions dels desplaçaments dels veïns del municipi que tenen familiars ingressats en residències per a gent gran fora de la localitat per sufragar els costos que suposen els desplaçaments regulars per visitar-los. La falta de places públiques a la capital de l’Alt Urgell, que actualment només compta amb catorze, va portar fa anys el consistori a oferir ajuda als seus veïns.
El ple celebrat ahir va aprovar la nova línia de subvencions que regularà aquesta pràctica i que encara que existia des de l’any 2004, no disposava d’unes bases específiques. Sota el nom d’Apropem famílies, els ajuts queden establerts en un import trimestral de 135 euros. S’hi poden acollir els veïns amb persones ingressades en centres de l’Alt Pirineu i Aran, entre els quals, la Caser Residencial d’Oliana i la de la Fundació Sant Roc de Bellver de Cerdanya. La regidora de Serveis Socials, Christina Moreno, va explicar alguns dels requisits, com per exemple l’obligatorietat de justificar un mínim de dos visites mensuals al familiar i que tant el padró del familiar com el de la persona que sol·licita la nova línia d’ajuts han d’estar fixats al municipi de la Seu. El ple d’ahir va aprovar ampliar la partida destinada a aquests ajuts fins als 5.000 euros. Segons Moreno, “el nostre objectiu és ordenar uns ajuts que ja existien però que ara reben més notorietat al reconèixer la situació personal de cadascuna de les famílies afectades amb la línia de subvencions”. “El nostre principal objectiu és que la ciutat disposi de les places públiques necessàries però mentre això no sigui possible continuarem estant al costat de les famílies afectades pels desplaçaments”, va afegir.
El ple d’ahir va aprovar també, per unanimitat de tots els grups presents (Compromís x la Seu, ERC, Junts i la CUP), concedir la medalla de la ciutat a Josep Zulueta Gomís, polític i economista català que va fundar la Cooperativa Lletera del Cadí el 1915, ara fa 110 anys.
Així mateix va tirar endavant la modificació dels estatuts de la societat Habitatge i Urbanisme la Seu (HIULS). A l’acabar el ple, Junts va interpel·lar l’equip de govern perquè millori el sistema d’il·luminació públic del municipi.
El ple va aprovar també una operació d’amortització extraordinària per valor d’1,3 milions d’euros destinada a reduir l’endeutament municipal. La mesura, que s’aplica del romanent i correspon al superàvit pressupostari del tancament del 2024, rebaixarà de manera significativa el deute actual i reforçarà la solidesa financera. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que la mesura “consolida la nostra voluntat de gestionar amb responsabilitat els recursos públics” i de garantir la sostenibilitat econòmica del municipi a mitjà i llarg termini. Així mateix, suposarà un estalvi d’interessos “que podrà revertir en més inversions i millores per a la ciutadania”. L’amortització “és una aposta clara pel compromís del govern municipal amb la bona gestió”, “reduir deute és sinònim de guanyar capacitat de futur”, va dir l’edil.