Andorra revisarà el model migratori per evitar el col·lapse: “el país no està dimensionat per ser 100.000 habitants”
Actualment s’acosten als 87.000, però menys de la meitat són nacionals
Andorra arribarà als 100.000 habitants pròximament si no es frena el ritme de creixement actual. Una situació que el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, considera insostenible: “No tenim el país dimensionat per ser 100.000 habitants (actualment s’acosten als 87.000, però menys de la meitat són nacionals). Això és el que intento explicar al teixit empresarial quan ens demanen que continuem aprovant contingents de quota segons les seues necessitats”.
Així de clar es va mostrar el màxim responsable polític del Principat en una entrevista recent a Ràdio Nacional d’Andorra, en la qual va alertar que “el sistema viari està col·lapsat, el sistema sanitari és a punt del col·lapse, amb llistes d’espera cada vegada més importants, i el sector educatiu està sotmès a molta pressió”.
Sobre aquestes qüestions, el mandatari va destacar que és necessari limitar el creixement amb una revisió del model migratori que contingui l’impacte del creixement poblacional i que reguli l’accés al país.
D’entrada, sobre el reagrupament familiar, Espot és contundent: només aquells treballadors amb permís de residència i recursos econòmics suficients hi podran optar. “Els temporers no es podran reagrupar”, descartant així que les estades de caràcter temporal donin dret a portar familiars.
Així mateix, va anunciar que a final de mes s’obrirà la nova quota general d’immigració i que es continuarà apostant per la contractació en origen per “garantir una immigració controlada”.
El cap de Govern va advertir també de la necessitat de gestionar amb compte l’habitatge i va assenyalar algunes administracions locals (els comuns), com el d’Escaldes-Engordany, per no haver frenat l’especulació immobiliària.
Espot va reconèixer que hi ha un problema d’inseguretat al Pas de la Casa relacionat amb el contraban i va anunciar que demanarà a França que assumeixi la seua part de responsabilitat.