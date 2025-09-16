La capital acollirà la Fira del Món Geganter
El 2026 i serà la segona al Pirineu
La Seu serà l’escenari de la 17a edició de la Fira del Món Geganter el 2026 vinent. La celebració coincidirà amb el 15è aniversari de la proclamació de la capital de l’Alt Urgell com Ciutat Gegantera de Catalunya. Així mateix, també fa 35 anys que es van començar a celebrar les Trobades Geganteres al municipi.
L’associació ha explicat que aquesta serà la primera vegada que aquest esdeveniment se celebra a la demarcació de Lleida i la segona a l’Alt Pirineu i Aran, tenint en compte que Puigcerdà va ser la seu de la fira en la novena edició, ara fa deu anys. A falta de tancar el calendari de la celebració, des de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell han apuntat que la previsió és que se celebri al llarg del primer semestre del 2026. L’entitat, que compta amb el suport institucional de l’ajuntament de la ciutat, ha explicat a través de les xarxes socials que afronta “amb molta il·lusió un altre repte que omplirà la Seu de gegants, tal com es va viure un mes d’abril d’ara fa 15 anys”. L’entitat ha fet una crida a sumar nous integrants.