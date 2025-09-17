TURISME
L'aeroport d'Alguaire tanca els vols d’estiu amb 4.324 viatgers, un 45% més
Als trajectes entre juliol i agost d’Air Nostrum a Eivissa, Menorca i Palma de Mallorca. Ple amb 90 passatgers en el primer vol xàrter d’anada i tornada a Egipte
L’aeroport d’Alguaire ha tancat la temporada d’estiu amb un increment del 45,2% en el nombre de passatgers respecte a l’any passat. Així, entre finals de juliol i agost van viatjar 4.324 persones als vols d’Air Nostrum cap a Eivissa, Menorca i Palma de Mallorca, davant dels 2.978 usuaris que ho van fer el 2024, segons dades d’Aeroports. Aquest augment ve acompanyat també d’un creixement del 30% en la programació de vols. En total, es van fer 101 operacions davant les 78 de l’estiu anterior. L’ocupació mitjana va ser de 43 passatgers per avió, la qual cosa en suposa cinc més que l’any passat.
Per destinacions, Palma de Mallorca va concentrar la major part de la demanda, amb 2.538 passatgers en 52 vols (26 d’anada i 26 de tornada). A Eivissa van volar 931 usuaris en 25 operacions (13 d’anada i 12 de tornada) i a Menorca ho van fer 855 en 24 vols. L’enllaç amb Palma es manté al llarg de tot l’any, mentre que les connexions amb Eivissa i Menorca s’hi afegeixen de manera estacional durant l’estiu, a raó d’un vol setmanal d’anada i tornada.
Més enllà del balanç estiuenc, l’aeroport viurà aquest mes una nova fita en la seua connectivitat internacional. El dissabte vinent 27 de setembre s’enlairarà des d’Alguaire el primer vol amb destinació a Egipte. L’avió partirà a les 15.45 hores cap al Caire i tornarà el 4 d’octubre a les 11.30 hores.
El viatge està organitzat pel turoperador Sama Travel i compta amb la col·laboració de diverses agències del territori, entre les quals Disseny Viatges, de Balaguer. Els 90 seients previstos s’han venut en la seua totalitat.
La proposta inclou un circuit de vuit dies i set nits a partir de 1.395 euros per persona en habitació doble. En el preu s’inclouen les taxes aeroportuàries (260 euros), quatre nits d’hotel de cinc estrelles al Caire en règim d’allotjament i esmorzar, tres nits en un creuer pel Nil en una motonau cinc estrelles a pensió completa, i visites a enclavaments emblemàtics com l’esplanada de les piràmides, l’espectacle de llum i so a Philae, els temples de Kom Ombo, Edfu, Luxor i Karnak, la Vall dels Reis (amb entrada a tres tombes), el temple de Hatshepsut i els colossos de Mèmnon.
D’altra banda, el centre tecnològic Eurecat organitza avui una jornada a Alguaire sobre solucions tecnològiques per a la producció de biocombustibles sintètics per a l’aviació.
Campanya per promocionar el cicloturisme a la demarcació
El Patronat de Turisme de la Diputació vol reforçar el posicionament del Pirineu i les Terres de Lleida com a destinació de referència per als aficionats al cicloturisme que busquen naturalesa, cultura i aventura. Per a això, ha posat en marxa una nova pàgina web amb rutes, esdeveniments i un catàleg d’empreses vinculades al sector, que es presentarà demà a Girona en el marc del Cycle Tourism Day, la jornada prèvia a la fira Sea Otter. El portal www.cicloturisme.aralleida.cat recull itineraris per etapes dissenyats per empreses especialitzades, rutes impulsades pels consells comarcals i un calendari amb proves destacades de BTT, gravel i carretera. A més, inclou allotjaments, tallers de reparació i negocis que ofereixen serveis com a lloguer de bicicletes, guies o paquets complets de cicloturisme. L’objectiu és donar visibilitat a les empreses locals que fa anys que treballen en aquest àmbit i concentrar en un sol aparador tota l’oferta disponible. Una altra de les novetats és el llançament d’un vídeo promocional protagonitzat per la ciclista i influencer Anita González (@anita_gonzale.z), que compta amb més de 150.000 seguidors a Instagram.