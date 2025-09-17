Baqueira-Beret es queda sense mil places de pisos turístics: "suposa que es vendran molts menys forfets"
L’entorn de l’estació suma 116 HUT il·legalitzats i la resta del municipi, 89 més
La retallada de pisos turístics derivada de la posada en marxa del Registre Únic d’Habitatges de Lloguer de Curta Durada restarà vora mil places d’allotjament a l’entorn de l’estació d’esquí de Baqueira- Beret, segons les estimacions del sector.
Els càlculs es basen en el rebuig de la inscripció de 205 immobles en el municipi de Naut Aran, més de la meitat dels quals, 116, al nucli de Tredòs, al costat del complex hivernal, i en la capacitat de quatre a cinc ocupants que solen tenir. “Cada dia durant la temporada d’esquí hi haurà un miler de places menys a l’entorn de Baqueira, la quarta part pràcticament concentrades a peu de pistes, i això suposa que es vendran molts menys forfets”, assenyalen fonts del sector turístic.
Naut Aran concentra la meitat dels pisos turístics de la demarcació de Lleida la inscripció dels quals en el registre, obligatòria per poder operar des de l’1 de juliol, ha denegat el ministeri d’Habitatge per incomplir normes locals, autonòmiques o estatals.
Les dades d’Habitatge redimensionen a la baixa el parc d’HUT (habitatges d’ús turístic) a Lleida, que la conselleria d’Empresa situa a partir de les seues llicències entorn de 4.500 pisos i que l’INE, que realitza cribratges els quals s’anuncien en portals, ha situat en l’últim lustre en una forquilla de 2.370 a 2.953. Tanmateix, al registre estatal, obert al gener, únicament consten 1.262 amb els papers en regla i 252 amb permís temporal.