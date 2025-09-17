Deu anys i 300 alumnes a les aules universitàries
La periodista Ariadna Oltra obrirà un nou cicle el 4 d’octubre
Linyola celebra els deu anys de les Aules d’Extensió Universitària, que ja compten amb 291 socis, gairebé el 12 per cent de la població, i esperen superar ben aviat la barrera dels 300. L’alcalde de Linyola, Xavier Alís, va destacar la importància del projecte i es va mostrar satisfet per l’evolució de les aules, “que s’han consolidat com un dels principals dinamitzadors culturals del municipi”. El president de l’associació, Josep Maria Mas, va detallar que aquest curs comptarà amb disset conferències, tres espectacles musicals, una obra de teatre i tres sortides culturals, en un programa que va qualificar d’“especial i més complet que en anys anteriors”. Entre els ponents confirmats figuren noms destacats com la periodista Ariadna Oltra (que inaugurarà les xarrades el dia 4), el meteoròleg Francesc Mauri, el periodista Lluís Caelles, el doctor Eduard Estivill, el comunicador Eloi Vila i el president del Parlament, Josep Rull, la intervenció dels quals es complementarà amb una visita institucional al Parlament i a l’antiga presó Model de Barcelona. La inauguració oficial serà el 21 d’aquest mes amb una jornada festiva amb un dinar amb cent inscrits, un concert de l’Escola de Música i un espectacle musical. A més, s’inaugurarà una exposició fotogràfica amb més de 120 imatges que repassen els moments més significatius de la història de les aules.
També s’ha programat, per primera vegada, una excursió de dos dies a Terol, va destacar la vicepresidenta, Susi Caba. També hi haurà espai per a la informació local, amb les xarrades del director de l’Estany, Rafel Rocaspana, així com la impartida sobre mitologia i plantes medicinals, a càrrec del Parc de les Olors.