Millores a la via pública a Mollerussa, pendents d’un informe
L’alcalde de Mollerussa adverteix de bloquejos interns que frenen projectes. Un crèdit de 2 milions espera l’informe d’intervenció per anar al ple
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va posar ahir sobre la taula una situació de bloqueig intern que condiciona l’execució de les prioritats fixades per l’equip de govern. Ho va dir en la presentació dels punts destacats de l’ordre del dia del ple convocat per a avui. En aquest sentit, va explicar que el consistori no disposava ahir de l’informe preceptiu d’Intervenció per poder incloure en el debat d’avui la contractació d’un crèdit a llarg termini de dos milions d’euros amb l’entitat CaixaBank. Aquest crèdit, autoritzat ja per la direcció general de Política Financera, permetrà finançar un paquet d’actuacions a la via pública, com la renovació de l’asfaltatge de diversos carrers i la supressió de barreres arquitectòniques. El primer edil va explicar que malgrat haver-se sol·licitat “en temps i forma” mitjançant providència d’alcaldia, l’informe encara no s’ha rebut. “Confio que puguem disposar del document abans del ple. No hi ha cap impediment tècnic ni econòmic”, va remarcar l’alcalde, que va advertir que, en cas de no ser així, aquest punt s’haurà d’ajornar al següent ple.
En aquest sentit, Solsona va mostrar la seua preocupació pel que va descriure com “determinades dinàmiques internes” que, segons va afirmar, estan condicionant l’execució de les prioritats fixades per l’equip de govern. L’ordre del dia inclou també la renovació del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de quatre pisos de titularitat municipal destinats a polítiques d’habitatge social. Aquest punt, segons Solsona, s’ha inclòs malgrat que encara no s’ha rebut l’informe econòmic corresponent, ja que si no es renova a temps podria perillar la subvenció concedida per la Generalitat. L’edil va destacar la necessitat de revisar la guia de la funció interventora per simplificar procediments i agilitzar la gestió municipal. El ple iniciarà l’expedient per modificar aquesta guia, eliminant aquells requisits que són merament facultatius.
Entre la resta d’assumptes que s’abordaran en el ple figura l’aprovació dels serveis extraordinaris de la Policia Local de desembre del 2024, per 14.000 euros, pendents de pagar per falta de partida pressupostària a l’exercici anterior.