Nomadis: el rugit de les motos
L’associació motera compleix dos anys de ruta i ja compta amb uns vuitanta socis. Més de 600 aficionats van participar en la segona concentració al municipi diumenge passat
Més de 600 motards es van reunir diumenge passat a Sidamon, seu de la segona concentració de l’Associació Motera Nomadis. Aquesta entitat, que després de dos anys d’existència compta amb prop de vuitanta socis procedents de diversos municipis de la província de Lleida, va preparar una jornada farcida d’activitats per a tots els públics. Des de primera hora del matí, els participants van gaudir d’un esmorzar popular i van poder assistir a les conferències sobre conducció i seguretat.
La cita també va incloure una exposició de cotxes americans i motos clàssiques, una gimcana motera oberta a la participació del públic, i exhibicions de minimotos en un circuit inflable infantil, pensades perquè els més petits poguessin viure la seua primera experiència sobre dos rodes. A més, hi va haver una zona d’autocaravanes i parades de tot tipus, entre les quals van destacar el d’un artista especialitzat a pintar cascos i motos, així com el d’una companyia d’assegurances.
Un dels moments més esperats de la jornada va ser el sorteig de més de setanta regals, a més de l’entrega de premis de la gimcana. La festa va culminar amb el vermut popular Nomadis Sidamuntenc. Els Nomadis, nom que barreja les paraules Nòmades i Sidamon al revés, es van mostrar molt satisfets amb la participació i van agrair el suport dels seixanta-tres col·laboradors i patrocinadors que van fer possible l’esdeveniment.