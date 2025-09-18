Balaguer condemna l’agressió a un mestre i exigeix educadors socials
Unes 50 persones protesten davant del col·legi Àngel Guimerà i demanen més recursos
Mig centenar de persones es van concentrar ahir davant del col·legi públic Àngel Guimerà de Balaguer per condemnar l’agressió a un mestre per part del pare d’un alumne dilluns passat. Docents i membres de la comunitat educativa de la capital de la Noguera van demanar més recursos, educadors socials i tècnics d’integració social.
Mig centenar de persones es van concentrar ahir al matí davant del col·legi públic Àngel Guimerà de Balaguer, abans d’iniciar les classes, per denunciar l’agressió que va patir dilluns passat un professor per part del pare d’un estudiant. A la protesta es van afegir docents, equips directius de les altres sis escoles de la capital de la Noguera i representants de la Paeria. Els manifestants van exhibir pancartes en les quals es podia llegir Som mestres, no policies, Prou violència a l’escola, La por no educa, o Cap agressió verbal ni física. Albert Font-Tarrés, vicepresident del Col·legi d’Educadors Socials, va denunciar a les portes del col·legi que “hi ha una falta d’educadors socials a les escoles catalanes”, una situació que, segons va advertir, afecta especialment les escoles catalogades de màxima complexitat. “Aquest curs hi ha menys professionals d’educador social i també falten altres perfils com els tècnics d’integració social.” Va afegir que es tracta d’una figura clau per garantir el benestar, la convivència i un bon clima escolar, “aspectes essencials en centres amb realitats socials més vulnerables”. En el cas de Lleida, la situació s’ha agreujat ja que de comptar amb set professionals distribuïts a set escoles s’ha passat a sis en el mateix nombre de centres. Els sis que ho han deixat no han cobert de nou la plaça, va dir. Va reclamar que la presència d’educadors socials arribi a tots els centres educatius i no depengui de programes temporals que després deixen la feina interrompuda. Va explicar que el curs passat en alguns centres, com a Balaguer, hi havia tant educadora social com tècnica d’integració social. Tanmateix, aquest curs no s’ha cobert cap d’aquestes dos places. “L’educadora social ja no hi és i la tècnica no s’ha pogut incorporar per motius de contractació”, va dir. Catalunya comptava amb 85 educadores socials el curs passat, set de les quals a Ponent (una a Balaguer i sis a Lleida). Aquest curs s’ha passat a sis en tot Ponent. A més, els professionals han canviat de centre, la qual cosa implica reiniciar el treball des de zero en cada cas.
Denuncien la retallada de 103 places d’especialistes socials aquest curs
La portaveu del sindicat USTEC-STEs a Lleida, Rosa Aguilà, va lamentar l’agressió de Balaguer i va denunciar la retallada de 103 places de tècnics i educadors socials per a aquest curs a Catalunya. “Alguna cosa està fallant als centres i instituts i molta culpa d’això es deu a la retallada per part d’Educació d’almenys 103 places”, va dir. Va afegir que aquests professionals “són imprescindibles”, ja que porten a terme un treball essencial amb les famílies i els col·legis, especialment els d’“alta complexitat”. Va denunciar la “falta absoluta de recursos i d’implicació del departament d’Educació”, i va exigir la revisió dels protocols davant de qualsevol agressió, ja que “no ha de ser el mestre de torn el que ha de denunciar els fets, ha de ser el responsable d’Educació al territori i s’ha de protegir al màxim el docent”. Així mateix, va apuntar que hi ha d’haver un expert en cada centre educatiu per donar resposta al decret de diversitat i inclusió, que regula l’atenció educativa de l’alumnat. D’altra banda, la Intersindical també va denunciar l’agressió i va exigir al departament la contractació de més personal ja que “són imprescindibles” per als col·legis.
Educació preveu cobrir la plaça de TIS del centre en dos dies
Educació preveu cobrir la plaça de tècnic d’integració social (TIS) del col·legi de Balaguer d’aquí a dos dies. Així ho va confirmar el delegat a Lleida Ruben Mansilla, que va explicar que el centre Àngel Guimerà és un dels pocs de Lleida que té una plaça estructural i que compta amb una borsa. Va afegir que el titular de la plaça està de baixa laboral i la persona que va cobrir aquest lloc de treball també va renunciar, i “fins al moment no s’ha trobat a ningú”. No obstant, va confiar que “com a màxim” en les pròximes 48 hores la plaça estigui coberta. Va avançar que ahir mateix també es va cobrir la plaça del docent agredit amb caràcter d’“urgència”. Va afegir que el departament ha activat tots els protocols i lloc els recursos necessaris per donar resposta al conflicte. Pel que fa a la figura de l’educador social va assegurar que aquesta plaça formava part d’un programa especial que ha acabat i que no es preveu reemplaçar. L’objectiu d’Educació és que cada centre educatiu tingui una de les dos figures: TIS o educador social per arribar al màxim de col·legis i instituts. El programa constava de 300 especialistes, dels quals 240 eren TIS i 60, educadors socials.