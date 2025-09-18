El Centre de Cultura de l’Oli celebra deu anys amb un llibre de receptes
Tres jornades d’activitats a la Granadella
El Centre de la Cultura de l’Oli, amb seu a la Granadella, celebrarà els seus primers deu anys les properes setmanes amb l’edició d’un llibre de cuina de receptes tradicionals de la localitat. El volum, titulat Receptes amb memòria, pretén recuperar receptes “antigues que semblaven oblidades”, segons van explicar ahir l’alcaldessa, Elena Llauradó, i el diputat provincial Fermí Masot durant la presentació a la Diputació dels actes commemoratius.
La celebració tindrà lloc els dies 20 de setembre, 25 d’octubre i 1 de novembre. Inclourà una conferència i un taller de cuina saludable a càrrec de la doctora Antonieta Barahona, que parlarà dels beneficis de l’oli per a una dieta equilibrada. Hi haurà una jornada titulada Paraules amb gust d’oli, amb l’escriptor Pau Sabaté, que presentarà El llibre de l’oli. També se celebrarà l’11 edició de la Fira de l’Oli de la Primera Premsada, coincidint amb el dia festiu de la jornada de Tots Sants. En aquesta última es presentarà el llibre de receptes, es farà un showcooking i una degustació.
Masot va dir durant la presentació que “l’oli és molt més que un molt bon producte. Forma part de la nostra identitat. I per això actes com els que celebrarà la Granadella en els propers dies ens defineixen com a poble i com a país”.
El Centre de Cultura de l’Oli s’ha consolidat com a seu d’activitats de formació i divulgació i com un espai de referència entorn de la cultura de l’oli en el conjunt de Catalunya. Les jornades de la Granadella tenen el suport de la conselleria d’Agricultura, que celebra l’any de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.