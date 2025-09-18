Junts relleva ERC a l’alcaldia
Prospera la moció de censura amb tres vots a favor i un, del ja exalcalde republicà, en contra. El nou primer edil, Arnau Salat, es compromet a millorar la crispada gestió municipal
Arnau Salat, de Junts, és des d’ahir el nou alcalde de la Floresta després de prosperar la moció de censura contra el primer edil republicà, Ignasi Arrastia. La van presentar els dos regidors de Junts, Salat i l’exalcalde Jaume Setó, juntament amb Gema Aguado, regidora no adscrita després de deixar el grup d’ERC. La votació es va saldar amb els tres vots a favor dels promotors de la censura i un en contra d’Arrastia. El regidor d’Esquerra Albert Farré no va assistir al ple al·legant incompatibilitat d’horari. La sessió va tenir lloc a les 12.00 a la petita sala de plens del consistori, amb més d’una vintena de veïns, molts dels quals la van seguir al passadís.
Aguado va recolzar la moció de censura presentada a primers de mes al·legant falta de transparència i “legalitat” en la gestió municipal, en qüestions com la restauració del castell. També va criticar la falta de respecte envers la seua persona per part d’Arrastia. Per la seua part, Salat va argumentar que Junts s’ha vist obligat a prendre aquesta mesura per la mala gestió del govern municipal. Va indicar que “és una situació incòmoda en un poble petit, però l’objectiu és canviar les coses que creiem que no funcionaven i mantenir el que es feia bé”.
Per la seua part, Arrastia va defensar la seua gestió al capdavant del consistori en els últims dos anys encara que va indicar que “accepto aquest desenllaç amb serenitat i orgull pel treball fet”. Després del ple va remarcar que durant el seu mandat s’han aconseguit gairebé tres milions d’euros en subvencions, “una xifra que no s’havia vist mai a la Floresta” i va criticar que el final del seu mandat l’hagi desencadenat una regidora trànsfuga. Va anunciar que es tornarà a presentar a les municipals del 2027. Després dels comicis locals del 2023, en els quals els veïns van votar en llistes obertes (el municipi té 164 habitants censats), el consistori va quedar format per quatre edils d’ERC, amb Arrastia al capdavant i Setó a l’oposició. Abans que Aguado decidís recolzar la censura, la també regidora republicana Neus Laje va dimitir a mitjans de juliol. Ho va fer en un ple aspre, ple de desqualificacions i crits entre els membres del govern. A la llista republicana no hi havia relleu per a Laje, per la qual cosa el seu lloc va quedar cobert pel segon a la llista de Junts: Arnau Salat, ara nou alcalde.
El ple de la moció va transcórrer tranquil després de dos sessions plenàries conflictives. La de mitjans de juliol, en la qual va dimitir Laje, i la del passat 27 d’agost, que va ser la desencadenant de la moció de censura, amb més de cent veïns i la presència dels Mossos. En aquest últim ple es va aprovar el projecte per restaurar el castell, amb una ajuda d’1,8 milions, després d’una tramitació alentida des de l’anterior equip de govern.
La moció de censura de la Floresta ha estat la quarta en dos anys a Lleida, després de les dos de Ribera d’Ondara, en què a finals del 2024 el socialista Francesc Sabanés va recuperar el càrrec de primer edil que havia perdut al març relegat per Elisabet Jové, i la de Puigverd de Lleida per fer fora l’alcalde Josep Solsona, de Junts, el juliol de l’any passat.