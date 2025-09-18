Malestar de veïns d’un carrer per la brossa que genera una firma fruitera
Veïns del carrer Mossèn Ramon Artigues d’Alguaire denuncien que aquesta via, una de les principals de la localitat, s’ha convertit en un abocador d’escombraries durant la campanya de recol·lecció i comercialització de figues, un producte local de temporada. Les queixes se centren en una empresa comercialitzadora de figues ubicada en aquest entorn. Asseguren que deixen caixes, ferralla, escombraries i vehicles relacionats amb aquesta activitat al mig del carrer. Addueixen que provoca problemes de circulació i la impossibilitat d’utilitzar les voreres per part dels transeünts, ja que sempre estan ocupades. Asseguren que aquesta via la utilitzen els pares per portar els seus fills a l’escola i la guarderia, a escassos metres. Entenen que és una empresa que contribueix a l’activitat econòmica, “encara que s’ha de portar a terme de forma adequada i amb permisos”. L’alcalde, Joan Guillaumet, va deixar clar que es tracta d’una activitat de temporada durant la campanya de recol·lecció i comercialització de la figa. Va remarcar que l’ajuntament ja ha avisat la firma i que des de fa anys ja no genera escombraries. Va incidir que no molesten en els accessos als habitatges perquè no tapen els passos i que ja se’ls va donar un toc d’alerta perquè no interrompessin el pas de veïns i cotxes.