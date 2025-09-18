TRIBUNALS
Muntanya de Tor: L’hereu del Palanca recorre la condemna per amenaces a l'hereu de Sansa
Pablo Moreno ha presentat un escrit contra la sentència del jutjat de Tremp. Reitera, com ja va fer en el judici, que no va acovardir el denunciant
Pablo Moreno, l’hereu de Jordi Riba Segalàs (Casa Palanca de Tor), ha recorregut la condemna per amenaces i coaccions a J.M.A.M., hereu i nebot de Josep Maria Montané (Casa Sansa), que va avançar SEGRE dissabte passat. La defensa de Pablo Moreno ha presentat un recurs d’apel·lació i ara l’Audiència de Lleida decidirà si ratifica la interlocutòria o, al contrari, estima el seu recurs i l’absol. Val a recordar que la jutge de Tremp va imposar a l’acusat el pagament de dos multes de 900 euros –1.800 euros en total–, a raó de 10 euros diaris durant tres mesos cada una, com a autor dels delictes lleus d’amenaces i coaccions.
La defensa de Moreno sol·licita en el recurs que l’Audiència l’absolgui o, subsidiàriament, que la multa passi a ser de 150 euros, segons van informar fonts judicials. En l’escrit, l’hereu del Palanca nega que amenacés o coaccionés J.M.A.M., per la qual cosa considera que hi va haver un error en l’apreciació dels fets, i que no va pronunciar les frases amenaçadores ni insults que s’han considerat provats en primera instància.
Val a recordar que els fets enjudiciats van tenir lloc els dies 5 i 7 de l’agost passat. El primer quan el denunciant anava amb diverses persones a penjar uns cartells i el segon, en un bar d’Alins (vegeu el desglossament). L’hereu de Sansa va denunciar Moreno a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sort. Dies després es va celebrar un judici ràpid al jutjat de Tremp.
Durant la vista, l’hereu de Casa Palanca va admetre les dos trobades però va negar insults i amenaces. Tanmateix, sobre la primera, la jutge va considerar que l’acusat “va acovardir” el denunciant, per la qual cosa “per por” van fer mitja volta sense penjar els cartells. Sobre el segon episodi va determinar que “entenc que Pablo Moreno va proferir les esmentades expressions amb ànim de causar temor”.
"Pegar-los una bona pallissa i fer-los fora d'aquí a hòsties"
La sentència considera provat que el 5 d’agost el nebot de Montaner i dos persones més es dirigien cap a Tor a penjar uns cartells i, al sortir d’Alins, van ser “interceptats” per Moreno, que «se’ls va dirigir de forma agressiva i, per impedir que pengessin els cartells els va manifestar: “Pels meus collons que a Tor no es fa res sense el meu permís”», “tu, fill de puta, què penses que faràs a Tor, els Sansa sou uns fills de puta” o “a Tor no es fa res sense el meu consentiment”.
Dos dies després, l’hereu de Sansa i la seua dona esmorzaven en un bar d’Alins quan va arribar Moreno que, segons la sentència, va dir: “Aquests forasters que venen aquí a dir-nos el que hem de fer, els hauríem de convidar a un bon tiberi, després pegar-los una bona pallissa i fer-los fora d’aquí a hòsties”.