Teatre per divulgar els 600 anys de les campanes
L’itinerari, que s’estrenarà diumenge, està inspirat en la llegenda de ‘la mà de ferro’. Arranquen els actes de la Setmana Cultural Isagoge
Cervera posarà en escena aquest cap de setmana una nova visita teatralitzada al campanar de Santa Maria per commemorar els 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca. Es tracta d’una proposta escrita i dirigida per Pol Bosch que explica la història del monument a través de dos personatges que es mouen entre el món de la llegenda i la realitat més immediata. “Va ser un repte perquè el campanar té moltes històries de diferents èpoques”, explica Bosch. Un dels protagonistes està inspirat en la llegenda de l’home de la mà de ferro que s’explica entre els Campaners de Cervera. Segons explica la tradició oral, l’esperit d’un home amb la mà de ferro vigilava el campanar i el guardava d’aquells que volien fer-lo malbé. “A partir d’allà, hem construït un relat amb dades documentades d’altres fets que havien passat al campanar i ho presentem al públic a través d’un altre personatge fictici, que és el Cerveri, un promotor immobiliari”, explica el guionista. Els actors locals Jon Arrizabalaga i David Mora donen vida a aquests dos personatges.
Entrades esgotades
La visita guiada va ser impulsada pels Campaners de Cervera i la parròquia de Santa Maria i també compta amb la col·laboració de les àrees de turisme de la Paeria de Cervera i el consell comarcal de la Segarra i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que l’objectiu és “anar ampliant els itineraris turístics de Cervera per explicar la seua història des de punts de vista diferents i amb un toc diferencial”.
Les dos funcions previstes per a aquest diumenge amb un aforament de 15 persones per visita ja han esgotat les entrades. L’itinerari probablement es repetirà durant el Mercat de Nadal i de cara a l’any que ve es preveu que tingui una periodicitat estable. Per la seua part, el president del consell, Ramon Augé, va destacar que “les campanes són un important patrimoni material i immaterial del nostre municipi”.
Ahir van arrancar els actes de la Setmana Cultural de la Isagoge previs a la festa major, que en aquesta ocasió estan dedicats als 600 anys de les campanes i a la commemoració de l’Any Duran i Sanpere. Ahir es va inaugurar l’exposició Campaners, campanars i campaners a l’Arxiu Comarcal de la Segarra que es podrà visitar fins al cinc d’octubre.