TECNOLOGIA
Càmeres i IA per reduir danys per fauna salvatge del Pallars Jussà
La Generalitat impulsa una prova pilot al Pallars Jussà, a través del projecte d’Àrees Digitals, que utilitza la intel·ligència artificial (IA) per optimitzar els recursos i millorar l’atenció a l’hora d’enfrontar-se als danys provocats per la fauna salvatge als camps de cultiu. Marc Sans, alcalde de la Conca de Dalt, va explicar que han instal·lat càmeres de videovigilància “per detectar la freqüència, els patrons de comportament i els moviments” d’aquestes espècies per “millorar la coordinació amb societats de caça i Agents Rurals i poder arribar fins i tot a anticipar-se i preveure els possibles danys de la fauna salvatge en l’agricultura”. Aquesta prova pilot es va presentar ahir en el marc de la Trobada Empresarial d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran, Pirineu Tech Talk de la Seu d’Urgell.