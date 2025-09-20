AIGÜES
El Canal d’Urgell ajorna al desembre el vot sobre la modernització
La junta de govern ho va aprovar ahir davant dels dubtes sobre com afrontar el finançament. Rectifica la previsió inicial de votar-la a l’octubre i això demorarà les obres
La junta de Govern del Canal d’Urgell va decidir ahir ajornar al 21 de desembre l’assemblea extraordinària per votar la modernització del regadiu, fins ara prevista per a finals d’octubre. Segons el president del canal, Amadeu Ros, aquest retard respon a la voluntat d’oferir als partícips més temps perquè puguin valorar la proposta plantejada. Això suposa una rectificació ja que, al principi, la intenció era no posposar l’assemblea per agilitzar l’inici de les obres, previst per a principis del 2026. Ara està previst que comencin al setembre o l’octubre de l’any que ve.
Ros va indicar que cal precisar més els mecanismes de pagament, sobretot de les obres dins de les finques, tenint en compte que en moltes propietats els pagesos són grans i no hi ha relleu generacional i que la majoria d’hectàrees són gestionades per agricultors no professionals que, de moment, s’han quedat sense ajuts i tindran dificultats per assumir el cost del moblar les parcel·les (instal·lar-hi nous sistemes de reg). “Caldrà buscar respostes amb Agricultura perquè garanteixi línies de subvenció”, va dir.
Les assemblees informatives van començar el passat dia 8 i acabaran el 30. “Totes han estat favorables al projecte, malgrat que hi ha hagut algunes polèmiques sobre la forma de pagament”, va puntualitzar. En els propers dies es difondrà documentació per mostrar l’abast de la modernització. Es tracta, d’una banda, de l’esborrany de les bases del conveni d’execució i finançament de les obres que recull els condicionants i les línies bàsiques del futur acord que el Canal d’Urgell firmarà amb la conselleria i el ministeri d’Agricultura. Estableix els aspectes tècnics, econòmics i de gestió de la modernització. També es farà pública la quota final que han d’abonar els usuaris, de 2.311 €/ha, o el preu futur de l’aigua, que serà de 0,025 €/m3. Aquest preu i el cost de moblar finques, que supera els 400 milions, són les principals traves per als regants. D’altra banda, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es va reunir ahir amb el subdelegat a Lleida, José Crespín, per analitzar obres de regadiu a Lleida.