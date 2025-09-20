El conte i el llibre il·lustrat, protagonistes a Balaguer
En la desena edició de l’‘Encontats’
La festa del conte i del llibre il·lustrat se celebra aquest cap de setmana a Balaguer, en la desena edició del cicle Encontats. Unes jornades en les quals històries fantàstiques prendran els carrers del centre històric de la capital i estan apadrinades per l’escriptor Carles Cano (València, 1957) i la il·lustradora Natasha Domanova (Minsk, 1980) com a autora de la imatge del cartell d’aniversari. Els actes van arrancar dimecres amb jornades professionals i tallers per a l’alumnat del cicle superior dels centres de Balaguer. Espectacles teatrals i tallers d’il·lustració han estat els protagonistes fins avui, que començarà amb l’acte central del desè aniversari. Hi haurà la presentació del llibre commemoratiu i l’estrena de la cançó del certamen a la biblioteca. Està prevista la participació d’alguns dels padrins d’edicions anteriors com Josep Vallverdú, Roser Capdevila o Pilarín Bayés, entre d’altres. Per a demà està prevista la gran festa familiar al voltant del món dels contes, amb presència de parades d’editorials i llibreries especialitzades en la publicació de llibres infantils, il·lustradors i artesans a la plaça Mercadal.