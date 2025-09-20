SUCCESSOS
Detinguts per atracar un súper de Juneda amb pistola, xancletes i barret de palla
Un d’ells ja va ser arrestat divendres passat per un assalt a una dona a Cervera
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimecres a Lleida i Benavent de Segrià dos homes de 31 i 40 anys com a presumptes autors de l’atracament a mà armada del 30 d’agost passat en un supermercat de Juneda, com va informar SEGRE. Un dels lladres –el que va esgrimir la pistola– anava amb xancletes i un barret de palla. A més, es dona la circumstància que un dels arrestats va ser detingut divendres passat a l’A-2 al Pla per l’assalt violent a una dona a Cervera, com va publicar aquest diari dimarts. Els dos arrestats compten amb antecedents.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 14.00 hores al carrer Major de Juneda, quan dos homes van entrar a l’establiment suposadament per comprar. Un d’ells va anar a la caixa enregistradora i, quan la treballadora l’obria, la va empènyer per sostreure els diners. En aquell moment, l’altre individu va amenaçar els clients amb una arma de foc. Tot seguit, tots dos van fugir amb un vehicle amb unes matrícules suposadament falses.
D’altra banda, la tarda de divendres passat es va produir un assalt a una dona a Cervera i l’autor va fugir amb un vehicle de les mateixes característiques. Va ser interceptat quan circulava per l’autovia A-2 a l’altura de Golmés. Dins del cotxe, els policies van localitzar la bossa sostreta i, amagat en un espai de la roda de recanvi, una arma de foc simulada embolicada en un mitjó. El detingut va passar dilluns a disposició judicial davant del jutjat de Cervera i va quedar en llibertat amb càrrecs.
Paral·lelament, els investigadors van trobar diversos indicis que apuntaven que l’arrestat seria un dels presumptes autors de l’atracament de Juneda, però encara havien de fer altres comprovacions i determinar la identitat del segon implicat. Al vehicle també van localitzar peces que coincidirien amb les que portaven el dia de l’atracament. Tot apunta que aquell dia havien modificat les plaques de matrícula reals amb unes d’antigues amb format provincial. Finalment els investigadors van poder confirmar que el detingut seria un dels presumptes atracadors i també van descobrir la identitat del segon implicat. Aquest dimecres els agents van detenir els dos presumptes atracadors a Lleida i a Benavent.