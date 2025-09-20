SUCCESSOS
La Guàrdia Civil allibera al Baix Cinca 280 temporers explotats i amuntegats
Les indagacions amb la Inspecció ja sumen 4 ETT i 4 empreses fruiteres imputades. La contractació als camps del Baix Cinca va tenir el pic al maig, per desplomar-se a l’agost
“Si amb tot això no som conscients que tenim un problema... Estem preocupats”, planteja Óscar Moret, responsable de l’organització agrària Uaga a Osca i fruticultor al Baix Cinca. La Guàrdia Civil ha alliberat aquest estiu en aquesta comarca, en tres operacions, 280 temporers empleats en condicions d’explotació, en ocasions al llindar de l’esclavitud, i amuntegats en infrahabitatges o albergs de misèria.
“El que està passant és una barbaritat”, coincideix Rachid El Jazouli, de CCOO, alarmat davant d’un escenari en el qual “tot està canviant, cada vegada hi ha més mitjancers que mouen grups de treballadors i que es queden una part del seu sou per allotjar-los, per portar-los a les finques en furgonetes o per col·locar-los”.
Aquestes operatives, que sovint calquen usos de les xarxes de tràfic de persones com retenir la documentació de les víctimes per assegurar-se la seua dependència i garantir l’explotació, han obligat la Guàrdia Civil, la Inspecció de Treball i els Serveis Socials de la Comarca del Baix Cinca a desplegar un intens treball aquest estiu amb una trentena d’actuacions coordinades. A les tres operacions judicialitzades amb tres ETT i tres firmes fructícoles investigades, i amb cinc detinguts i tres imputats per delictes laborals i contra els ciutadans estrangers, se’ls en suma una altra, de coneguda ahir, amb vuit arrestats, un investigat i una altra ETT i una empresa fruitera més encartades.
Un dels primers dispositius va incloure l’alliberament de 150 treballadors colombians contractats en origen i allotjats en condicions insalubres en un antic hotel i 47 més en dos infrahabitatges de Candasnos. Arribats via ETT, s’ocupaven en empreses fruiteres i se’ls extorsionava retenint-los part del sou. En una altra operació van ser 34 els alliberats.
En la que va transcendir ahir, amb vuit detinguts (un de Lleida), les condicions d’amuntegament les patien 40 treballadors de temporada allotjats en un habitatge amb capacitat per a una quinzena.
Aquests 280 treballadors de temporada explotats i/o amuntegats equivalen, segons quin mes es prengui com a referència, entre la desena i la vuitena part dels que aquest estiu han treballat al Baix Cinca, un nivell d’explotació entre inquietant i estremidor a ple segle XXI.
“Ha estat una campanya complexa, i hauríem de conèixer qui són els implicats en aquests fets, perquè aquestes conductes taquen la imatge de tot el sector”, assenyala Moret, que coincideix amb El Jazouli a cridar l’atenció sobre el “canvi de model” cap a un altre de grans magnituds que s’està donant en la fructicultura del Baix Cinca.
L’operació difosa ahir per la Guàrdia Civil apunta en aquesta direcció: una empresa fruitera que requereix “abundant mà d’obra per a la temporada de collita” recorre a una ETT que, amb la intervenció d’un mitjancer, li facilita “un assenyalat nombre de treballadors que estaven en situació irregular” i amb “instruccions per ocultar-se o fugir” si apareixia la Inspecció de Treball.
Eren treballadors “en situació de necessitat” i sense papers que suplantaven la identitat d’altres per poder treballar i el sou dels quals se’n quedava una part el mitjancer aprofitant aquesta “situació precària” i, ressenya la Guàrdia Civil, “tenint totes les parts implicades coneixement del tema”.
El mitjancer també col·locava temporers sense papers captats amb la promesa de donar-los documentació. “Eren explotats laboralment, sense contracte i de contraprestacions econòmiques pel seu treball, excedint els límits legals en les jornades laborals sense cap tipus de descans”, afegeix.