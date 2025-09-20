POLÈMICA
Promouen la primera sala d’apostes de la Seu d'Urgell i el projecte xoca amb el rebuig veïnal
Els veïns demanen reunir-se amb l’ajuntament i la síndica municipal, i l’OJS tem que fomenti la ludopatia. El consistori afirma que no li agrada però no pot prohibir-la si s’ajusta a la normativa
La multinacional del joc Cirsa ha comunicat a l’ajuntament de la Seu d’Urgell que té la intenció d’obrir la primera sala d’apostes del municipi en un local de l’avinguda Salòria. Aquest projecte encara no ha iniciat la seua tramitació, però ja ha xocat amb l’oposició dels veïns de la zona i de l’Organització Juvenil Socialista (OJS) de la comarca, davant del temor que fomenti la ludopatia i suposi conflictes. Per la seua part, el consistori va advertir que no pot frenar l’obertura d’un establiment d’aquest tipus si s’ajusta a la normativa.
L’alcalde, Joan Barrera, va corroborar ahir que representants de la multinacional es van reunir amb el consistori per explicar-los la seua intenció d’obrir una sala d’apostes en una de les principals entrades a la ciutat, malgrat que va assegurar que des d’aleshores “no s’ha formalitzat encara cap petició de llicència”. El primer edil va apuntar que “és evident que qualsevol negoci que tingui a veure amb les apostes no ens agrada”, però va puntualitzar que “si compleixen tota la normativa vigent, l’ajuntament no pot prohibir-ho”.
La comunitat de veïns de l’edifici en què Cirsa projecta la sala d’apostes va expressar ahir la seua preocupació davant de l’obertura d’aquest establiment. Membres de la comunitat van explicar que han demanat reunir-se amb l’ajuntament i la síndica municipal per exigir que el consistori sotmeti aquest negoci a controls estrictes (vegeu el desglossament).
Per la seua part, l’OJS de l’Alt Urgell va mostrar el seu rebuig del projecte, al considerar que “les sales d’apostes no representen cap oci innocu, sinó que fomenten l’addicció, especialment entre els joves i les famílies treballadores”. Per a l’entitat, aquests locals són “màquines de destrucció social”, ja que considera que fomenten la ludopatia i que aquesta “afecta cada vegada més joves i amb una mitjana d’edat en descens”. Per aquesta raó, es va declarar “totalment en contra de l’arribada de Cirsa i de qualsevol sala de jocs a la ciutat” i va fer una crida a “estar alerta davant de l’expansió d’aquest tipus de negocis a la comarca”.
Cirsa té desenes de sales d’apostes a tot Espanya, algunes de les quals en municipis de la província de Lleida i el seu entorn, com la capital del Segrià, Golmés i Fraga. També gestiona prop d’una desena de casinos en diversos països, si bé és més coneguda per les màquines de joc que té distribuïdes en centenars de bars.
La comunitat de veïns de l’edifici en què està prevista la sala d’apostes ha sol·licitat reunions amb l’ajuntament i la síndica municipal de greuges. Un dels veïns assegurava ahir que “hi estem en contra perquè som una ciutat de 13.000 habitants en la qual no hi ha cap local d’aquest tipus i obrir-ne ara un canviaria negativament el model de ciutat”. “La ludopatia és una addicció coneguda que afecta especialment els més joves i les persones vulnerables i un negoci així no aporta res positiu”, va afegir.
Els veïns temen les molèsties directes que pot generar un local d’aquest tipus. “No volem soroll i llargues hores d’obertura però també ens preocupen les conseqüències socials i l’impacte que tindria l’arribada del primer negoci d’aquest tipus a la nostra ciutat”. Els veïns demanen “controls estrictes, campanyes de prevenció i garantir la neteja i el descans”.