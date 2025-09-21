Aula a l’aire lliure per identificar bolets
Jornada al bosc de Virós que esgota les places, limitades per evitar aglomeracions a la muntanya. Organitzada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu i la Societat Catalana de Micologia
El bosc de Virós, a la Vall Ferrera, es va convertir ahir en una aula a l’aire lliure dedicada a identificar les diferents varietats de bolets de la zona. L’activitat, dins de les XI Jornades Micològiques del Parc Natural de l’Alt Pirineu, va estar dirigida pel micòleg Joan Montón. La convocatòria va esgotar les places, limitades a quaranta persones per evitar aglomeracions a la muntanya. Responsables de la iniciativa van indicar que les últimes pluges han fet que proliferin gairebé totes les varietats de bolets, per la qual cosa no va ser difícil trobar-ne de tot tipus en una campanya que es preveu excepcional, segons els organitzadors del curs.
La jornada va començar amb una sortida guiada per recollir i identificar bolets des de les 9.00 fins a les 13.00 hores. A la tarda, de les 16.00 a les 18.30 es va preparar una exposició a l’ajuntament d’Alins, on es van mostrar més de cent varietats diferents de fongs. Els interessats van poder portar bolets per identificar-los i incloure’ls en l’exposició. A partir de les 19.00 hi va haver una xarrada col·loqui sobre els Fongs Micorrízics del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a càrrec de Joan Montón a Ainet.
L’organització va córrer a càrrec del Parc Natural de l’Alt Pirineu en col·laboració amb l’ajuntament d’Alins, les EMD d’Araós i Ainet de Besan, la Societat Catalana de Micologia i la Generalitat. Era imprescindible inscriure’s per limitar el nombre de persones i evitar aglomeracions.
La sortida es va fer des de Bordes de Virós, van explicar fonts del Parc. Val a recordar que cal pagar una quota per recollir bolets al bosc de Virós, “però els inscrits al curs ho van poder fer gratis”, van explicar les mateixes fonts.
Avui continuarà la jornada amb una visita guiada a l’exposició a l’ajuntament d’Alins al matí i a la tarda, mentre que dilluns l’exposició micològica estarà oberta als alumnes del municipi i també al públic en general.