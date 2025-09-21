La brama del cérvol comença a atreure turistes al Pirineu
En parcs naturals i reserves de caça
Els punts d’informació per observar la brama del cérvol van obrir ahir als parcs naturals de l’Alt Pirineu i Cadí Moixeró, així com a les reserves nacionals de caça de l’Alt Pallars, Boumort i del Cadí. Per un d’aquests punts, a Cerbi (la Guingueta), van passar ahir una vintena de persones, ja que observar els mascles d’aquesta espècie en zel s’ha convertit en un espectacle que atreu cada vegada més visitants fins a mitjans d’octubre. Així ho van explicar responsables de l’empresa Obaga Activitats. De fet, els hotels del Pirineu mantenen aquest cap de setmana una molt bona ocupació també per la temporada de bolets i el turisme d’aventura, en especial el ràfting que acaba el 15 d’octubre. Al Parc Natural de l’Alt Pirineu i la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars hi ha tres punts d’observació gratuïts a les Ares, Alós d’Isil i Cerbi. Al Cadí-Moixeró i la Reserva Nacional de Caça del Cadí, a Castellar de n’Hug i el Xalet de Coll de Pal, al Berguedà; i Comaoriola (Cerdanya). A Boumort hi ha al Mirador de Fites i Pessonada. La reserva de l’Alt Pallars finança els serveis i es recomana contractar guies.