El bus elèctric de la Vall de Boí arranca amb mig centenar d’usuaris
Recorre una ruta pel Parc d’Aigüestortes
El nou autobús elèctric municipal de l’ajuntament de la Vall de Boí es va estrenar ahir amb dos recorreguts pel Parc Nacional d’Aigüestortes en què va participar mig centenar de persones que s’havien inscrit prèviament per poder gaudir de les sortides programades.
L’activitat va incloure la participació de guies del parc per “donar a conèixer els valors naturals i culturals del territori”, va informar el Patronat de la Vall de Boí.
El consistori ha inclòs la inauguració del vehicle en la programació de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa d’àmbit comunitari que se celebra entre dimarts passat i demà dilluns i que té com a objectiu fomentar entre la ciutadania hàbits de transport saludables, i alternatius al vehicle privat amb motor de combustió d’hidrocarburs.
El vehicle va estar estacionat dimecres i dijous al matí al costat de l’escola de Barruera perquè els veïns poguessin visitar-lo i “conèixer de prop el funcionament i els beneficis ambientals” que ofereix.
De dimarts a divendres, durant tot el dia, el consistori va organitzar proves i jocs educatius sobre seguretat viària i mobilitat sostenible per als escolars de la vall.
L’autobús elèctric, que disposa d’un total de vint-i-sis places, donarà servei entre el nou aparcament de la Farga i la presa de Cavallers en els mesos de juliol i agost, ja que a partir de l’any que ve quedarà vetat l’accés de vehicles particulars al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici entre les 10.30 i les 18.30 hores aquells mesos. El trajecte serà de pagament, malgrat que el preu encara s’ha de determinar.