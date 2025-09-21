CAMPANYA
Dos de cada 3 hectàrees calcinades aquest estiu, en incendis a Lleida
A la demarcació van cremar unes 5.800 de les 8.615 arrasades a Catalunya
Dos de cada tres hectàrees calcinades aquest estiu a Catalunya corresponen a incendis que hi va haver a Lleida. Concretament, són unes 5.800 hectàrees de les 8.615 calcinades entre juny i el 15 de setembre. A més, 12 dels 20 focs més grans —pel que fa a superfície— són a les comarques lleidatanes. L’incendi que va calcinar més superfície va ser el de Torrefeta, amb 5.056 hectàrees, segons l’últim recompte dels Agents Rurals. Val a recordar va costar la vida de dos veïns d’Agramunt.
Aquest incendi, declarat l’1 de juliol i catalogat com de sisena generació (perquè supera la capacitat d’extinció) va ser molt virulent, arribant a propagar-se a 24 km/h i generant un pirocúmul de 14 quilòmetres d’altura. Les turbulències d’aquesta tempesta van fer que l’evolució del foc “fos erràtica, però quan el vent va amainar, l’aigua va ajudar els bombers a estabilitzar-lo”, segons explica el departament d’Interior. Va obligar a confinar unes 20.000 persones durant diverses hores.
El tercer incendi amb més superfície afectada —el segon va ser el de Paüls al Baix Ebre— va ser el de Granyena de Segarra del 21 de juny amb 443 hectàrees. En el rànquing també figuren els de Vilanova de l’Aguda (171 ha), Sanaüja (75 ha), Pinell del Solsonès (49), Tremp (35), Torrefeta (35), Os de Balaguer (19), Fulleda (18), Isona (9), Oliola (8,5) i Pinós (6 hectàrees).
Els Bombers han hagut de fer front aquest estiu a incendis amb variables més extremes en relació amb campanyes passades. La consellera d’Interior, Núria Parlón, va dir dijous que existeix un “nou paradigma de risc”, especialment a causa de l’emergència climàtica.
Sufoquen focs a Aitona i Castellserà
Els Bombers van treballar divendres a la nit i part de la jornada d’ahir en un foc que va calcinar 450 bales de palla en una granja d’Aitona. A Castellserà, set dotacions van apagar un foc de pèl·lets que cremaven prop d’una nau.