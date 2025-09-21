Reunió anual de centres d’estudis de Lleida i la Franja
Representants dels centres d’estudis de Lleida, la Franja, Alt Pirineu, Aran i Andorra van participar ahir a la Casa de la Cultura de Benavarri en la divuitena trobada anual d’aquestes entitats. Els participants, entre els quals es trobava la directora de SEGRE, Anna Sàez, van debatre sobre la relació entre els centres d’estudis, els mitjans de comunicació i el món de la cultura. El programa va incloure una visita al castell dels Comtes de Ribagorça.