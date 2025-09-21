MUNICIPIS
Vilagrassa s’agermana amb Maldà a la Fira de l’Ametlla
Planten un ametller de forma conjunta
Vilagrassa es va agermanar ahir amb Maldà en el marc de la 21 edició de la Fira de l’Ametlla. És tradició que Vilagrassa convidi un municipi de la comarca com a símbol d’amistat. L’alcaldessa de Maldà, Txell Capdevila, va plantar un ametller. Prèviament, es va inaugurar una exposició dedicada a l’artista polifacètic nascut a Maldà Josep Maria Miró Rosinach, del qual es commemora el centenari del seu naixement. El matí va acabar amb una degustació d’oli de la cooperativa de Maldà. A la tarda van seguir les activitats, entre les quals hi va haver el reconeixement als nascuts al poble durant l’últim any i que des d’ahir formen part de l’escultura L’Ametller de Vilagrassa amb tres nous fruits. Com a novetat va tenir lloc un showcooking del restaurant Catalunya i l’Hostal del Carme.
Avui s’espera la jornada central amb l’entrega de l’Ametlla de Plata a Juan Cal i el Corriolaire Major a Lo Pau de Ponts. Hi haurà degustacions de cuina amb Arnau París i Àngel Esteve i esmorzar de llonganissa d’ametlla, que els visitants podran tastar gratis si adquireixen algun producte en alguna de les 40 parades.