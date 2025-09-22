SEGRE

Comencen les obres de construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus, amb la voluntat que estiguin enllestides al 2027

Les futures instal·lacions compten amb un pressupost d’11 milions d’euros

Autoritats, docents i alumnes d'INEFC Pirineus, després de l'acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici que es construirà a la Seu d'Urgell.

Autoritats, docents i alumnes d'INEFC Pirineus, després de l'acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici que es construirà a la Seu d'Urgell.

Les obres de construcció de l’edifici a la Seu d'Urgell que ha d’acollir els estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu han començat oficialment aquest dilluns amb la col·locació de la primera pedra.

L’acte ha estat presidit pel conseller d’Esports, Berni Álvarez, que ha destacat que aquest és un pas “històric per l’esport català i els Pirineus”. L’objectiu és que els treballs, que compten amb un pressupost de més d’11 milions d’euros, estiguin enllestits a principis de 2027.

El conseller d'Esports, Berni Álvarez, a punt de dipositar una càpsula del temps a l'interior de la primera pedra de l'edifici d'INEFC Pirineus

El conseller d'Esports, Berni Álvarez, a punt de dipositar una càpsula del temps a l'interior de la primera pedra de l'edifici d'INEFC Pirineus

Les autoritats presents a l’acte han introduït diversos elements a una càpsula del temps –entre ells un exemplar de SEGRE– que s’ha dipositat a l’interior de la primera pedra de l’edifici, el qual comptarà amb una superfície de 5.000 metres quadrats.

