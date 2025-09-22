Comencen les obres de construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus, amb la voluntat que estiguin enllestides al 2027
Les futures instal·lacions compten amb un pressupost d’11 milions d’euros
Les obres de construcció de l’edifici a la Seu d'Urgell que ha d’acollir els estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu han començat oficialment aquest dilluns amb la col·locació de la primera pedra.
L’acte ha estat presidit pel conseller d’Esports, Berni Álvarez, que ha destacat que aquest és un pas “històric per l’esport català i els Pirineus”. L’objectiu és que els treballs, que compten amb un pressupost de més d’11 milions d’euros, estiguin enllestits a principis de 2027.
Les autoritats presents a l’acte han introduït diversos elements a una càpsula del temps –entre ells un exemplar de SEGRE– que s’ha dipositat a l’interior de la primera pedra de l’edifici, el qual comptarà amb una superfície de 5.000 metres quadrats.