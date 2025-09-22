METEOROLOGIA
Un front torrencial escombra el Pirineu en el tancament d’un estiu tempestuós
La forta pluja causa despreniments, inunda cases i talla una línia de tren
Un front de pluja va descarregar ahir amb força a la meitat nord de la demarcació de Lleida amb registres generalitzats de més de 30 l/m2 i zones com les capçaleres del Segre i la Pallaresa, on es van superar amb freqüència els 50 i els 60. Les fortes precipitacions van provocar diversos despreniments de roques i terra i van inundar edificis.
Un front de pluja torrencial va escombrar ahir el Pirineu en l’última jornada d’un estiu en el qual divuit tempestes de granís han descarregat al pla de Lleida, en què s’han viscut dos onades de calor amb registres desconeguts fins a la data després que el juny superés en 5 graus la mitjana històrica de temperatures i en el qual l’agost, per si faltaven indicis que el clima està canviant i que aquest procés es deixa notar a Lleida, ha estat el mes més plujós de l’any, i amb marques que fins fa poc sonarien a disbarat, en llocs com la Seu d’Urgell (150 l/m2), Espot (276), Beret (122), Alins (237) o Arties (123). La descàrrega d’aigua va assolir ahir els 10,4 l/m2 en un quart d’hora a Camarasa i 9,2 a Benavent de Tremp.
El front plujós, que va deixar precipitacions de més de 20 l/m2 a la meitat nord de la demarcació i acumulats de més de 50 a les capçaleres del Segre i de la Pallaresa que van provocar lleugeres avingudes d’ambdós rius (el primer va passar de 30 m3/s a Organyà i el segon va vorejar els 25 a Collegats), va provocar diversos incidents, entre els quals destaquen els despreniments de roques i terra.
N’hi va haver, segons van informar els Bombers, en vies com l’L-504 a Lladore, la C-1412b a la Baronia de Rialb, l’L-503 a la Torre de Capdella i a la carretera de Tragó.
Els Bombers de la Generalitat van atendre una vintena d’emergències relacionades amb les pluges, algunes de les quals a Sort, on en alguns baixos l’aigua va assolir altures de fins a mig metre, i també a Oliana, Tremp i la Seu d’Urgell, entre altres localitats. A la Torre de Capdella el fort vent va fer caure un arbre.
Una incidència al Garraf va provocar retards de mitja hora a la línia de tren R-14, de Lleida a Barcelona per la costa.
Un mort i un desaparegut a l’arrossegar un cotxe una tromba
Els Bombers de la Generalitat van trobar ahir a la nit un cadàver al riu Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), i investigaven si es tractava d’una de les dos persones desaparegudes a la tarda a Sant Quintí de Mediona a l’arrossegar el seu cotxe una riera. El vehicle va ser localitzat buit: “Hi pot haver indicis importants que hi havia dos persones, que és l’escenari que volíem evitar”, va dir el cap de guàrdia dels Bombers, José Luis López.
Les pluges van col·lapsar els accessos al massís de Montserrat, on van caure més de 125 l/m2, i van provocar talls en carreteres i retards a l’aeroport del Prat i algunes línies de tren.