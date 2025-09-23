L'auge dels bolets porta a un debat sobre la regulació de la seva recol·lecció
Veïns i propietaris forestals demanen mesures davant l'increment de colles que "arrasen" els boscos per vendre bolets a restaurants i mercats
La temporada de bolets d'enguany està sent excepcionalment bona, però aquest fet ha comportat també un increment de les males pràctiques i el malestar entre els veïns i propietaris forestals. S'ha detectat un augment significatiu de colles de recol·lectors que accedeixen a finques privades sense permís per collir grans quantitats de bolets i després vendre'ls a restaurants i mercats, una activitat d'economia submergida que es troba al marge de la llei.
En Khalid, un recol·lector experimentat, admet: "Em paguen només 5 € per quilo de camagrocs, i després els venen a 30 € o més. Sense papers és complicat trobar feina, així que això em permet guanyar diners per menjar". Com ell, hi ha moltes altres persones que s'hi dediquen, però a mesura que avança la temporada i baixa el preu del bolet, el marge de benefici es redueix dràsticament.
La necessitat d'una regulació específica
Actualment, a Catalunya encara no existeix una normativa concreta que reguli la recollida de bolets, a diferència d'altres comunitats autònomes. Lluís Pallarès, sotsinspector dels Agents Rurals, subratlla que la Llei Forestal ja estableix l'obligatorietat de comptar amb un permís de la propietat per recollir productes forestals en finques privades, però reconeix que "amb els recursos actuals, és gairebé impossible controlar-ho i es necessitaria una regulació que doni suport a aquest aspecte".
Al Parc Natural del Cadí-Moixeró, una zona boletaire per excel·lència, s'ha notat especialment aquest increment de recol·lectors massius. Joan Casòliva, tècnic del parc, assenyala que "suposa un problema tant per al propietari, perquè li arrasen la finca, com per al boletaire particular, que ja no troba res". Segons Casòliva, la clau per evitar conflictes passa per reforçar la vigilància.
Indignació entre els propietaris forestals
Aquesta situació ha generat un gran malestar entre els propietaris de finques forestals, que veuen com s'obté un rendiment econòmic d'un producte dels seus terrenys sense que ells hi participin de cap manera. Ramon Enric Pintó, president de l'associació de propietaris forestals del Parc Natural del Cadí-Moixeró, lamenta que "el propietari estigui totalment al marge d'aquest negoci" i planteja que els fons recaptats amb una possible regulació es destinin a la millora de les finques.
Perjudicis també per als boletaires
D'altra banda, els boletaires particulars també es veuen perjudicats per aquesta extracció massiva de bolets, ja que molt sovint no troben res perquè algú altre ja ha "arrasat" prèviament el bosc. Per aquest motiu, associacions com la Penya Boletaire de Berga, tradicionalment contràries a qualsevol regulació, ara veuen amb bons ulls l'establiment de certes limitacions. Ramon Minoves, membre de l'entitat, suggereix "llicències similars a les que ja existeixen per a la pesca o la caça" i insisteix que "regular no significa prohibir".
En definitiva, l'extraordinària temporada de bolets d'enguany ha posat de manifest la necessitat de regular d'alguna manera la recol·lecció de bolets a Catalunya, davant l'increment de males pràctiques i l'extracció massiva per part de colles organitzades. Tant propietaris forestals com boletaires particulars reclamen mesures que posin fi a aquesta situació, que genera perjudicis a totes les parts implicades. Caldrà veure si finalment s'acaba aprovant una normativa específica i com s'articula per tal de garantir un aprofitament sostenible i equitatiu d'aquest preuat recurs forestal.