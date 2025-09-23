AIGUA
La campanya de regs conclou amb 1.340 hm3 als embassaments, gairebé un 70% de reserves
Només un 6% menys que quan va començar, al març, encara que la Ribagorçana té ara més aigua. El Canal d’Urgell la tanca aquest dissabte i Pinyana i l’Aragó i Catalunya, a mitjans d’octubre
Els pantans de la Noguera Ribagorçana tenen més aigua ara que a mitjans de març, quan oficialment comença la campanya de regadius i el gran consum de les reserves. El 17 de març passat sumaven, entre Baserca, Canelles, Escales i Santa Anna, 719 hectòmetres cúbics d’aigua i ahir, sis mesos i una campanya de regs després, emmagatzemen 732 hectòmetres (13 més). Els mesos de març i l’agost han estat els més plujosos en el que va de 2025, tant, que els regants de Pinyana (que es proveeix de la Ribagorçana) van començar la campanya amb aigua del riu Éssera, on el pantà de Barasona va haver de laminar durant setmanes per no desbordar-se. I a l’agost hi ha hagut registres al Pirineu de 276 litres de pluja per metre quadrat, com va ser el cas extrem d’Espot.
També hi va haver 237 litres per metre quadrat a Alins o 150 a la Seu d’Urgell, per citar alguns exemples. En el cas del Segre, els pantans d’Oliana i Rialb van començar la primavera amb 452 hectòmetres i obren la tardor amb 350 (102 hectòmetres menys). Mentrestant, a la Noguera Pallaresa hi ha ara 260 hectòmetres i fa sis mesos eren 285 (Talarn, Terradets i Camarasa), 25 més.
Això implica que ara hi ha sols un 6% menys de reserves als principals pantans de Lleida que a l’inici de la campanya de regs (uns 114 hectòmetres menys).
Al març els embassaments estaven al 72,8% i ara se situen en un 67% de la capacitat total, una dada més que esperançadora de cara a la pròxima temporada de regadiu. I la xifra previsiblement anirà a més, després de les pluges al Pirineu de l’últim cap de setmana i les possibles precipitacions de la tardor.
Els principals sistemes de reg tancaran la temporada en els propers dies. El canal d’Aragó i Catalunya preveu fer-ho a mitjans del mes vinent, després de les festes del Pilar, mentre que Pinyana ho farà el mateix dia 12 del mes que ve, si bé el Canal d’Urgell ja va anunciar que ho farà aquest dissabte 27, tant al canal principal com a l’Auxiliar, segons fonts de les comunitats de regants.
Conques internes
Les pluges del cap de setmana a Catalunya han fet que els embassaments de les conques internes estiguin al 70% de la seua capacitat, d’uns 700 hm3. Després de la llarga sequera han recuperat reserves. Sant Ponç i la Llosa, a Lleida, es troben la 86,9 i 88,3%.
També treballen una quinzena de màquines i més de mig centenar de persones en la modernització de 1.870 hectàrees més de Pinyana, en concret dels municipis de la Portella, Torre-serona, Benavent, Corbins i Vilanova de Segrià. També han d’estar llestes a mitjans del 2026.
Obres a l’Aragó i Catalunya i Pinyana per acabar-les el 2026
Les obres per construir la nova Canonada 25, com s’ha denominat el projecte dins de l’àrea regable de l’Aragó i Catalunya, que portarà l’aigua per gravetat a 2.400 hectàrees d’Aitona, Fraga i Seròs, avancen a bon ritme, ja que han d’estar llestes a mitjans del 2026 per no perdre els ajuts dels Next Generation de la UE. El termini d’execució és de 15 mesos i la inversió s’acosta als 20 milions d’euros que sufraguen en un 80% l’Estat i el 20% restant els agricultors. La intervenció beneficiarà més de 400 regants. La canonada principal tindrà 6 quilòmetres amb més de 100 quilòmetres de conduccions secundàries.