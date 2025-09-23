Comencen les obres per pacificar el trànsit al voltant del Pau Claris
L’ajuntament de la Seu va posar en marxa ahir la primera acció del projecte de pacificació del trànsit al voltant de l’escola Pau Claris. Va comptar per a aquesta finalitat amb la col·laboració de la comunitat educativa del centre. El primer pas consisteix a tallar la circulació del carril de pujada del carrer Bisbe Benlloch, el més pròxim a l’escola, durant els horaris d’entrada i sortida dels alumnes. Les restriccions s’apliquen de 8.45 a 9.10 i de 16.15 a 17.30. Aquesta mesura es complementarà amb la instal·lació d’un mesurador de la qualitat de l’aire, per conèixer així els nivells de contaminació ambiental.
L’objectiu del projecte, segons el consistori, és aconseguir “un espai més segur, saludable i amable per als nens i per a tota la comunitat educativa”. Entre els beneficis que busca, destaca la millora de la seguretat viària, amb menys vehicles davant del centre. Així mateix, la reducció del trànsit ajudarà a reduir la contaminació i a respirar un aire més net. Els menors i les seues famílies podran sortir de l’escola “amb menys estrès i més autonomia, afavorint el seu benestar”. La zona pacificada facilitarà als alumnes i les seues famílies un lloc més amable per relacionar-se, incidint en la convivència i les relacions de comunitat.