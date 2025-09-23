Demanen 5 anys de presó per a un veí de Balaguer acusat d'agredir sexualment una menor
L'adolescent havia anat a casa de l'acusat a retornar-li un gat
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimarts un veí de Balaguer acusat d'agredir sexualment una noia de 15 anys. Els fets van passar el 21 d'agost del 2021 quan la menor va anar a casa del processat a retornar-li un gat que era al carrer. Segons la declaració de la menor, que s'ha reproduït com a prova preconstituïda al judici, l'home la va agafar, la va obligar a tocar-li els genitals, la va petonejar i va intentar forçar-la a entrar a casa.
La noia, però, se'n va poder desfer i va fugir. Per la seva banda, l'home ha negat els fets i, si bé en un primer moment ha declarat que no coneixia a la menor, després ha admès que era una companya de classe de la seva filla. La Fiscalia li demana 5 anys de presó i la defensa, l'absolució.