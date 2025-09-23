Inefc Pirineus, a punt de cara al 2027
El nou edifici ja es construeix a la Seu després de la col·locació ahir de la primera pedra. Destaquen que és un dia històric i aposten per internacionalitzar l’oferta educativa del centre
Les obres de construcció de l’edifici que acollirà els estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu van començar oficialment ahir amb la col·locació de la primera pedra. El conseller d’Esport, Berni Álvarez, va presidir l’acte i va destacar que els esports a l’aire lliure van en augment i que el país necessita professionals que puguin respondre a aquesta demanda. “Necessitem gent que sàpiga per què cada vegada l’activitat a la muntanya i el medi natural és més gran, amb el perill que això comporta, i necessitem gent capaç”, va dir.
L’objectiu és que els treballs, que compten amb un pressupost de més d’11 milions d’euros, estiguin a punt per a l’inici del curs 2027-28. Després de veure el disseny del futur edifici de la mà de l’equip Cerouno + OP Team Arquitectura, els representants institucionals van coincidir a assenyalar la data d’ahir com un punt de partida del creixement dels estudis vinculats als esports de muntanya i de riu. Álvarez va destacar que el d’ahir va ser “un pas històric per a l’esport català i el Pirineu”. Així mateix, va afirmar que “és una aposta clara a favor de la dinamització del territori”.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que la col·locació de la primera d’Inefc és sinònim de “solidesa, prestigi i visibilitat” d’aquests estudis. També va deixar clar que el Pirineu ha de ser “un pol d’atracció d’estudis i d’investigació i no només un paisatge bonic per a la pràctica d’activitats”. També va recordar l’aposta que ha fet la institució per a la implantació del grau d’Infermeria a Tremp i el treball per posar en marxa un centre d’estudis d’aventura i naturalesa a la Pobla de Segur (Pallars Sobirà).
Per la seua banda, l’alcalde, Joan Barrera, va dir que el projecte “ja ha canviat la ciutat i ho farà més” quan estiguin en marxa les noves instal·lacions. Va apuntar que l’edifici estarà preparat per acollir “altres possibles formacions que s’hi puguin afegir”. El director d’Inefc, Eduard Inglés, va destacar que el nou edifici permetrà “internacionalitzar l’oferta educativa del centre”.