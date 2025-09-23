TRIBUNALS
Reclusió psiquiàtrica a la presó per a un homicida d’Alfarràs
L’Audiència manté aquesta mesura per a l’home que va matar-ne un altre a punyalades el 2016. Tot i ser declarat culpable, va ser absolt per alteració psíquica
L’Audiència de Lleida ha acordat mantenir la mesura de seguretat d’internament en un centre psiquiàtric penitenciari per a Josep Sopena Guasch, el veí d’Alfarràs que va confessar haver matat a punyalades un veí de 56 anys i d’haver ferit greument la filla d’aquest, de 35, el 19 de maig del 2016. Val a recordar que Sopena va ser absolt en un judici que es va celebrar a l’Audiència de Lleida el 2018 a l’aplicar-li l’eximent complet d’alternança psíquica, tal com va establir el jurat popular, que el va declarar culpable d’aquests fets per unanimitat però que va dir que quan ho va fer “tenia totalment anul·lades les capacitats cognitives i de discerniment” a causa d’un brot d’esquizofrènia paranoide que pateix i es trobava sota els efectes de l’alcohol i les drogues. L’Audiència –i posteriorment altres tribunals superiors– va fixar l’ingrés de l’home en un centre penitenciari psiquiàtric per un màxim de 19 anys.
D’aquesta forma, el juny passat, el jutjat de Vigilància Penitenciària de Catalunya va remetre a l’Audiència la proposta per al manteniment de la qual la Fiscalia i el mateix homicida van mostrar la seua conformitat. Ara, l’Audiència, partint de l’informe de l’equip de Mesures Penals Alternatives de Lleida i del jutjat de Vigilància Penitenciària, “i en interès del tractament, és convenient el manteniment de la mesura de seguretat en les condicions actuals”. Anualment es revisa aquesta mesura.
El crim va tenir lloc el 19 de maig del 2016 quan Sopena va acudir a l’habitatge de la víctima, va trucar a la porta i, sense badar boca, va començar a apunyalar l’home. Li va assestar 40 punyalades. La seua filla va sentir els crits i, a l’acudir a veure què passava, va rebre unes 30 ganivetades, encara que va poder escapar al balcó i demanar auxili. En el judici, Sopena va dir que el va matar perquè sentia veus i estava “abduït”. L’acusat va reiterar diverses vegades que “des del menjador de casa meua sentia com es reien de mi”. No eren veïns, vivien a més de 100 metres de distància i estaven separats per la carretera que creua el poble. Les víctimes, que van exercir l’acusació particular, van estar representades per l’advocat Xavier Prats.