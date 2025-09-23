MEDI
Tarroja suspèn llicències un any per frenar dos projectes de biogàs
Busca bloquejar una planta en tramitació i una altra que encara no l’ha iniciat
L’ajuntament de Tarroja de Segarra vol frenar la construcció de dos plantes de biogàs al municipi. El passat dia 4, el ple va aprovar per unanimitat suspendre llicències per a la implantació d’energies renovables en sòl no urbanitzable durant un any. Segons l’alcaldessa, Imma Secanell, estudiaran canviar la planificació urbanística per regular aquest tipus d’instal·lacions, al considerar que podrien tenir un gran impacte a la localitat.
La promotora Nortiben Green Energy VII tramita a Tarroja una planta per produir biometà a partir de residus orgànics. Està prevista a la partida de la Mata, al costat de la carretera L-311 de Cervera a Guissona, a 1,4 quilòmetres de la Prenyanosa i a 1,9 de Tarroja. Ocuparien 84.428 m2 i podria tractar 198.000 tones de residus ramaders a l’any que generarien 49 GWh anuals de biometà. Segons el consistori, a 500 metres d’aquesta instal·lació, l’empresa ABDA Energía projecta una altra planta que preveu tractar 135.000 tones de residus agroramaders en un radi de 30 quilòmetres i crearia 15 llocs de treball. La Generalitat no té constància ara per ara d’aquesta planta.
L’alcaldessa es va preguntar si “hi ha tants purins”. L’equip de govern s’ha reunit amb uns cinquanta veïns i alguns s’estan organitzant per crear una plataforma contra els projectes. Els preocupa que arribin altres tipus de residus, pudors i contaminació.
Al Canós, els veïns ja es van mostrar contraris a una planta de biogàs i l’ajuntament de Bellcaire a l’abril també va aprovar una suspensió de llicències d’obres per bloquejar la planta de biogàs de la Sentiu. Anglesola va prendre la mateixa decisió aquest mes.
El Govern defensa a Anglesola desplegar aquesta tecnologia
Més de 200 persones van assistir ahir a Anglesola a una jornada sobre el biogàs organitzada per la Generalitat que va defensar la necessitat d’aprofitar aquest recurs per complir els objectius de descarbonització de la UE, reduir emissions i ser autosuficients energèticament. Actualment, hi ha 74 plantes de biogàs a Catalunya i es produeixen 17 milions de tones de dejeccions ramaderes. L’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, va recordar que el projecte previst no té suport veïnal.