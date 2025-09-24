SEGRE

Busquen un boletaire de 83 anys desaparegut des d'ahir al vespre a Abella de la Conca

Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en el dispositiu de recerca, a la zona del Coll de Bóixols

Dispositiu de recerca del boletaire desaparegut a Abella de la Conca.
Lluís Serrano
Publicat per
segre
Imatges: Amado Forrolla

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Una vintena de dotacions treballen des de dimarts al vespre en la recerca d'un boletaire de 83 anys desaparegut a Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 20.06 hores. El germà del desaparegut va explicar que havien sortit a buscar bolets, s’havien separat i no sabia res d’ell.

El punt de comandament del dispositiu de recerca.

El punt de comandament del dispositiu de recerca.Amado Forrolla

Els Bombers el busquen per la zona del Coll de Bóixols amb el suport de l'equip de drons, la unitat canina i els especialistes dels GRAE.

Seguirem informant

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking