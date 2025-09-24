Busquen un boletaire de 83 anys desaparegut des d'ahir al vespre a Abella de la Conca
Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en el dispositiu de recerca, a la zona del Coll de Bóixols
Una vintena de dotacions treballen des de dimarts al vespre en la recerca d'un boletaire de 83 anys desaparegut a Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 20.06 hores. El germà del desaparegut va explicar que havien sortit a buscar bolets, s’havien separat i no sabia res d’ell.
Els Bombers el busquen per la zona del Coll de Bóixols amb el suport de l'equip de drons, la unitat canina i els especialistes dels GRAE.
Seguirem informant