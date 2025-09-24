Una cinquantena d’alumnes utilitzen el servei gratuït d’acompanyament fins a l’escola a Tàrrega
El programa 'Camins escolars' té l'objectiu de facilitar la conciliació personal, familiar i laboral
Tàrrega ha iniciat la tercera edició de ‘Camins escolars’, el servei gratuït d’acompanyament d’infants a l’escola que s’ofereix des del consistori. Mig centenar d’alumnes gaudeixen d’aquesta iniciativa que coordina Quàlia, responsable de l’equip de monitoratge que recull i retorna els infants als punts de trobada indicats.
L’objectiu de ‘Camins escolars’ és facilitar la conciliació personal, familiar i laboral. En aquest sentit, la regidora d’Educació, Acció Social, Ciutadania, Feminismes i Habitatge, Alba Castellana, ha afirmat que “es tracta d’un plus que contribueix a desmassificar de cotxes l’entorn dels centres escolars, potenciar una vida més saludable anant caminant a l’escola i millorar la conciliació familiar”. Segons Castellana, el servei està “plenament consolidat” com una eina útil per a les famílies”.
Per la seva part, Natàlia Fernández, coordinadora de ‘Camins escolars’ de Quàlia, ha destacat que el projecte “millora l’autonomia de l’alumnat, ja que no depenen dels familiars per anar cap a l’escola, fomenta la mobilitat a peu per un estil de vida més saludable i ajuda a crear vincles entre infants d’un mateix barri que no es coneixien perquè van a escoles diferents al mateix temps que ofereix una millor conciliació familiar”.
Jael i Noa, dues de les usuàries de ‘Camins escolars’, han explicat que “’Camins escolars’ permet que els pares puguin anar a treballar més aviat i no vagin tan estressats”. Les dues han assegurat que “ens ho passem molt bé i fem nous amics”.
El programa d’acompanyament és específic per a infants d’I3 a 6è (de 3 a 12 anys) i ofereix cinc rutes que connecten els diferents barris de la ciutat amb les escoles Maria Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Vedruna i Pia. Totes comencen el recorregut a 2/4 de 9 del matí amb arribada a les escoles a les 9 del matí, a excepció de la ruta del barri del Maset que comença a ¼ de 9 del matí. Els trajectes de tornada són a partir de 2/4 de 5 de la tarda.
Les inscripcions a ‘Camins escolars’ continuen obertes a través del número WhatsApp 607 35 37 16 o mitjançant aquest formulari.
‘Camins escolars’ és una de les mesures que l’Ajuntament de Tàrrega du a terme dins del marc del programa ‘Temps per Cures’, el qual facilita la conciliació de les famílies. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Ministeri d’Igualtat i el Departament d’Igualtat i Feminismes a través d’un conveni interadministratiu signat amb el Consell Comarcal de l’Urgell.