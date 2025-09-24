Comencen les obres de la planta de gasificació de Tracjusa a Juneda
Preveu entrar en funcionament el gener de 2027 i funcionarà amb la crema anual de fins a 45.000 tones de residus domèstics d’arreu de Catalunya
Les obres de la planta de gasificació de Tracjusa ja han començat, després de més de 10 anys des de la presentació del projecte i amb previsió que entrin en funcionament al gener de 2027. Segons ha explicat Eduard Cau, president de Gestió Agroramadera de Ponent (GAP), responsable del projecte, la instal·lació podrà cremar fins a 45.000 tones de Combustibles Sòlids Recuperats (CSR) a l’any. Són residus que provindran de la recollida domèstica i que fan cap a les plantes de triatge d’arreu de Catalunya. Amb el gas de síntesi que generaran podran substituir l’ús actual de gas natural i incrementar la producció de fertilitzants orgànics i biogàs. Davant el rebuig que genera el projecte a determinats alcaldes i ecologistes, Cau ha defensat que és “sostenible” i estan fent les coses bé.
El projecte està liderat per GAP Cooperativa, de la qual formen part uns 160 ramaders de la zona, i està desenvolupat pel Grup Griñó. Tal com han explicat els seus impulsors aquest dimecres, l’objectiu principal és obtenir gas de síntesi a través d’una planta de gasificació per deixar de dependre del gas natural per generar calor, que ara consumeixen gràcies a les primes de l’Estat que finalitzaran l’any que ve.
El projecte compta amb una inversió de 25 milions d'euros finançats a través de GAP i Griñó i una subvenció de la Generalitat de 2,5 milions. Amb la nova planta de gasificació es pretén incrementar la producció de biogàs i fertilitzants que ja es fan a Tracjusa i arribar a les 18.000 tones de fertilitzant. Per fer aquest fertilitzant s’arribaran a tractar 145.000 tones a l’any de purins (un 60%) i la resta altres residus orgànics de la indústria agroalimentària i altres provinents de la zona com restes de gallinassa o de granges de vedells. Amb les instal·lacions actuals, Tracjusa només pot gestionar 100.000 tones de purí a l’any. La nova planta preveu també la creació directa de 15 llocs de treball.
Eduard Cau també s’ha referit a la polèmica que genera el projecte entre alcaldes de la zona i una plataforma contrària. “Fa anys que ho discutim i penso que s’ha polititzat bastant amb força demagògia”, ha remarcat. En qualsevol cas, ha assegurat que l’únic que fan és aplicar l’autorització que els han donat, la qual ha definit com a “especialment exigent”, ja que abans d’autoritzar “s’ho han mirat pel dret i pel revés”. Per això, Cau ha remarcat que compliran les condicions de la “forma més estricta que sapiguem”.
Malgrat que 12 alcaldes van recórrer el permís de les obres que ara han començat, aquest no va arribar a resoldre's. Fa un parell de setmanes la Plataforma Antiincineradora va presentar un nou contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Juneda per haver donat el permís d’obres i des del GAP Cooperativa estan convençuts que no tindrà recorregut judicial, tal com va passar amb el contenciós que es va presentar per paralitzar l’autorització ambiental.