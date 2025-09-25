Comencen les obres de la nova planta de Tracjusa a Juneda
La previsió és que entri en funcionament a principis del 2027. Podrà utilitzar fins a 45.000 tones de combustibles sòlids a l’any per obtenir gas
Les obres de la nova planta de gasificació de Tracjusa a Juneda han començat amb la previsió que entri en funcionament el gener del 2027, després de 10 anys de la presentació de projecte i nombroses polèmiques i actes en contra de la seua execució que encara cuegen. Segons va explicar Eduard Cau, president de Gestió Agroramadera de Ponent (GAP), responsable del projecte, la instal·lació podrà utilitzar fins a 45.000 tones de combustibles sòlids recuperats a l’any per obtenir gas. Són residus que procedeixen de la recollida domèstica i que van a les plantes de reciclatge de tot Catalunya. Amb el gas que produeix es podrà substituir l’ús actual de gas natural i incrementar la producció de fertilitzants orgànics i biogàs.
Inversió
El projecte ha comportat una inversió de vint-i-cinc milions d’euros finançats a través de GAP i Griñó i una subvenció de la Generalitat de 2,5 milions d’euros. Amb la nova planta de gasificació es pretén incrementar la producció de biogàs i fertilitzants que ja es fan a Tracjusa i arribar als 18.000 tones de fertilitzant.
Per això, s’arribaran a tractar 145.000 tones a l’any de purins (un 60%) i la resta d’altres residus orgànics de la indústria agroalimentària i altres rebutjos procedents de la zona com restes de gallinassa o de granges de vedells. Amb les instal·lacions actuals, la planta de tractament de purins de Tracjusa només pot gestionar 100.000 tones de purins a l’any. Nova Tracjusa preveu també la creació directa de quinze llocs de treball.
Projecte polititzat
Eduard Cau es va referir a la polèmica que encara genera el projecte entre els alcaldes de la zona i la plataforma creada contra la iniciativa.
“Fa anys que ho estem discutint i penso que s’ha polititzat molt el tema i s’ha utilitzat molta demagògia”, va remarcar en aquest sentit.
En tot cas, va incidir que l’únic que s’ha fet és aplicar l’autorització que ha donat la Generalitat, que va definir com “especialment exigent”, ja que abans d’atorgar-la “s’han mirat el projecte del dret i del revés”. En aquest sentit va indicar que compliran les condicions estipulades per portar a terme l’activitat de “la forma més estricta que sapiguem”.
L’oposició “no tindrà recorregut judicial” per als promotors
La Plataforma Antiincineradora de Juneda va presentar fa unes dos setmanes un nou contenciós contra l’ajuntament de Juneda per donar permís d’obres als promotors de la nova planta. Val a recordar que una dotzena d’alcaldes de sengles municipis han recorregut el permís d’obres que ha donat l’Administració per parar les obres que ahir es van iniciar. Per la seua part, des de GAP Cooperativa estan convençuts que no tindrà recorregut judicial, com va succeir amb el contenciós que es va presentar per paralitzar l’autorització ambiental.
Davant del rebuig que genera el projecte entre determinats consistoris i entitats ecologistes, Cau va defensar que la iniciativa és sostenible i no hi haurà efectes negatius “ja que s’estan fent les coses bé”.