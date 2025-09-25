Apareix sa i estalvi el boletaire desaparegut a l'Alt Urgell i continua sense èxit la recerca a Abella de la Conca
Els serveis d'emergència segueixen buscant l'home de 83 anys desaparegut dimarts a Bóixols
El boletaire que s'havia donat per desaparegut aquest dijous cap a tres quarts de tres de la tarda a l'Alt Urgell ha aparegut sa i estalvi al seu cotxe a les quatre de la tarda. El boletaire anava acompanyat d'una altra persona per la zona del Coll de la Trava, al municipi La Vansa i Fórnols, quan tots dos s'han separat i han perdut el contacte. En rebre l'avís, els Bombers han iniciat immediatament un dispositiu de recerca.
D'altra banda, es manté sense èxit el dispositiu per trobar el boletaire de 83 anys que va desaparèixer als boscos de Bóixols, a Abella de la Conca, Pallars Jussà
Els Bombers de la de la Generalitat, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), mantenen la recerca de l'home de 83 anys que va desaparèixer dimarts a la tarda quan buscava bolets amb el seu germà, de 85 anys. Ambdós són veïns de Figuerola d’Orcau i la desaparició es va produir en un bosc del coll de Bóixols. Els efectius van localitzar el seu bastó, que va servir per delimitar la zona.
Aconsellen prendre mesures de precaució per evitar perdre’s
Els Bombers expliquen que s’han de prendre algunes precaucions, com ara comprovar la previsió meteorològica, informar-se de la zona si es desconeix i portar roba adequada, menjar i aigua.
En aquest sentit, la roba de colors vius facilita la localització en cas de pèrdua. També portar mòbil o GPS.
En cas de desorientar-se, demanen trucar al 112. És molt important no anar sol i mantenir sempre el contacte visual o verbal amb els companys. Prendre punts de referència com camins i el lloc on s’ha aparcat. Adaptar l’activitat a la condició física i edat. I quan el dia és més curt, planificar el retorn per tornar abans que es faci fosc.