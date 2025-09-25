Sardanes satàniques: més de 40 inscrits en un taller per impulsar aquesta modalitat de ball
Impartit a Alpicat pels joves de l’Agrupació de Molins de Rei
Més de 40 persones s’han apuntat, de moment, a un taller per aprendre a ballar sardanes satàniques o de persiana a Alpicat el proper 11 d’octubre. No es tracta de cap invocació al dimoni sinó d’una modalitat del ball que es va començar a popularitzar al segle XIX, encara que amb l’aparició de les colles sardanistes de competició va caure en l’oblit, però mai va desaparèixer.
En alguns enclavaments es van mantenir vives i ara es tornen a reivindicar, explica Pepi Montardit, de la Colla Dansaires del Pi d’aquesta localitat del Segrià. Es caracteritza per prioritzar el moviment horitzontal sobre el moviment vertical amb puntejos diferents que es fan a molta velocitat, la qual cosa facilita moviments horitzontals que donen més espectacularitat que els passos tradicionals d’aquest ball típic, explica Montardit.
Serà una de les principals activitats del VII Aplec de Sardanes que se celebra en aquesta localitat del Segrià i estarà a càrrec dels Joves de l’Agrupació de Molins de Rei que seran els encarregats de portar a càrrec els tallers per aprendre a ballar aquest tipus de sardanes. Una setmana abans tindrà lloc a Balaguer.
Montardit assegura que encara no està tancat el termini d’inscripció, per la qual cosa esperen que s’apuntin més interessats en aquest tipus de modalitat de ball i es pengi el cartell de complet. El preu del curs és de 10 euros, excepte per als joves d’entre setze i vint-i-nou anys, i per als socis de les entitats organitzadores, per a qui és gratuït.
El dia 11 a partir de les 13.20 hores s’ha organitzat un dinar per als assistents a la sessió del curs de sardanes satàniques a base d’entrepà de llonganissa a la brasa, beguda i un gelat per cinc euros.
Entre les dos i les cinc del migdia es portarà a terme el curs de sardanes satàniques i a partir de les 17.15 començaran les sessions de ball amb la cobla Reus Jove i Contemporània, segons va explicar la responsable de la Colla Dansaires del Pi d’Alpicat.
A les 21.30 tindrà lloc una sessió de nit de balls amb la Cobla Contemporània i a les 20.30 hores un sopar de germanor i sortejos de regals que ofereixen la vintena d’entitats col·laboradores. La jornada finalitzarà a les 23.00 hores amb una sessió de ball a càrrec de Cristian Mòdol.